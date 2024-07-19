大陸支持民營企業發展 強調以開放促改革

中共三中全會昨（18）日閉幕，據新華社發布會議公報，全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，並提出要在2029年中共建政80周年時，完成本次決定提出的改革任務。外界亦關心北京對民營企業的支持，公報強調，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

公報稱，全會提出，要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。要構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

三中全會公報經濟改革議題

全會強調，開放是中國式現代化的鮮明標識。必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依托中國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。

要穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高質量共建「一帶一路」機制。

全會提出，要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數位經濟深度融合制度，完善發展服務業體制機制，健全現代化基礎設施建設體制機制，健全提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準制度。

人事方面，三中全會決定，免去前外長秦剛中共中央委員職務，但仍在敘述時稱其為「秦剛同志」。另，審議並通過關於前大陸防長李尚福、前火箭軍司令員李玉超和火箭軍參謀長孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認之前對三人開除中共黨籍的處分。

據公報，三中全會有中共中央委員199人，候補中央委員165人，和中紀委及「相關方面負責同志」，與中共二十大部分基層代表與專家學者出席。大陸後續還將發布上述《決定》的全文，和習近平關於《決定》的說明。