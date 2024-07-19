陸客買港房 創29年新高

香港今年2月宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱辣招）後，香港房市交易量就不斷上升，同時吸引不少大陸買家。今年上半年，大陸買家在香港購房的成交額創下近29年來新高。

據澎湃新聞報導，中原地產最新公布數據顯示，在大陸買家積極入市帶動下，今年上半年，香港累計6,117件「普通話拼音」買家買賣登記，年增70%，涉及總金額港幣705.4億元，年增42%，均創下1995年有紀錄以來的新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大陸買家選擇在香港置業的原因包括移民定居、投資機會及教育資源等。其中。香港今年2月底宣布全面「撤辣」，非本地買家無須再支付最多30%印花稅，置業成本大幅降低，加上香港房價較高位時累計跌逾25%，吸引非本地客趁低入市。

香港財政司司長陳茂波今年2月發表2024至2025財政年度特區政府《財政預算案》指出，撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱「辣招」），即所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

據中原地產及土地註冊處資料顯示，在「撤辣」前，今年2月一、二手市場合共2,046件買賣登記，當中已知姓名的普通話拼音買家（其英文姓名全寫為普通話拼音）僅388件。「撤辣」後，該類買家註冊量於3月增至907件，之後更連續兩個月超過千件，4月達2,280件，較「撤辣」前急升近五倍，創單月歷史新高，不過6月回落至758件。