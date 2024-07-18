會中通過《決定》 陸學者解讀三中全會：經濟體制改革是重頭戲

中共三中全會18日閉幕，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，中共當局將於後續發布決定內容。對於已曝光的會議公報，清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜指出，部署中有6條涉及經濟體制改革，意味著經濟體制改革依然是重頭戲，也體現了以經濟建設為中心的基本出發點，將會把調動市場積極性放到更重要的位置。

中新社旗下欄目「三里河工作室」晚間刊文，就三中全會審議通過的《決定》，引述學者董煜分析說，「這意味著這是一個5年的改革清單」，以2035年目標為牽引，改革會一輪一輪持續推向前進，一步一步去實現，體現了改革持之以恆和改革的節奏感。

據大陸官方稍早發布的會議公報，三中全會對進一步全面深化改革做出系統部署，全會強調建構高水準社會主義市場經濟體制，健全推動經濟高品質發展體制機制，建構支持全面創新體制機制，健全宏觀經濟治理體系，完善城鄉融合發展體制機制，完善高水準對外開放體制機制，健全全過程人民民主制度體系。

以及，完善中國特色社會主義法治體系，深化文化體制機制改革，健全保障和改善民生制度體系，深化生態文明體制改革，推進國家安全體系和能力現代化，持續深化國防和軍事改革，提高中共對進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化的領導水準。

對於上述內容，董煜認為，部署中有6條涉及經濟體制改革，意味著經濟體制改革依然是重頭戲，也體現了以經濟建設為中心的基本出發點。

其中，「建構高水準社會主義市場經濟體制」排在第一個。董煜說，作為任務部分第一條的第一個機制就強調「市場機制」，意味著改革的基本指向不變，改革的基本路徑不變，改革的基本方式不變，這是一個十分明確的訊號。

他還提到，「必須更好發揮市場機制作用」這個新表述，給市場釋放特別鮮明的信號，讓各方面經營主體、企業家們看到改革會堅定不移地沿著40多年以來的路線走下去，不但不會削弱市場的作用，還會把調動市場積極性放到更重要的位置；不但不會遏制經濟的活力，還會為激發經濟的潛能創造更加良好的環境。