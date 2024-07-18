大陸科技部設新質生產力促進中心 支持高新技術

中國大陸科學技術部設立了新質生產力促進中心。外界對此解讀，這預示著中國將更加注重新質生產力的培育與發展。

中國科技部官網顯示，旗下直屬事業單位出現三個機構，即科學技術部新質生產力促進中心、科學技術部新技術中心，以及科學技術部國際科技合作中心。

安徽創新發展研究院旗下的《決策》雜誌報導，科技部官網發佈了最新組織架構，科學技術部直屬事業單位進行了重要調整。在相應調整中，重組新設立了上述三個重要機構。這一系列變動無疑透露出中國科技發展戰略的新動向和未來重點方向。

報導認為，新質生產力促進中心的成立，意味著科技部將在新興產業、高新技術領域加大支持力度，推動創新驅動發展戰略的深入實施。

報導稱，科技部新增這三個直屬事業單位，不僅體現了中國在科技發展方面的新佈局和新戰略，也透露出未來中國將更加註重新質生產力的培育、新技術的研發與應用以及國際科技合作的拓展。這些變動無疑將為中國科技事業的蓬勃發展注入新的活力與動力。

《北京青年報》旗下的「政知見」微信公眾號報道上述新聞時稱，在新一輪科技革命浪潮中，人工智能、量子科技、生物技術、新能源、新材料等前沿技術的迅猛發展，正以前所未有的方式重塑生產方式、產品形態和服務模式，催生出全新的生產力質態。

此外，近來也針對集成電路、工具機、基礎軟件、先進材料、科研儀器、核心種源等瓶頸制約，加大技術研發力度，為確保重要產業鏈供應鏈自主安全可控提供科技支撐。由此評價科技部今新增3個直屬事業單位，則具體體現官方在科技發展新布局和新戰略的謀劃。

「政知見」稱，要想掌握發展的主動權，必須走好科技創新的「先手棋」，以科技創新為動力引擎、當開路先鋒，加快培育新質生產力。