SCFI終止13周連漲 陸業者：運價或見頂但回調幅度有限

上海航運交易所12日發布集運市場周報，上海出口集裝箱綜合運價指數（SCFI）周跌幅為1.6%，終結13周連漲。外界關注是否意味海運費觸頂回落，但據每日經濟新聞引述大陸業內人士分析，在歐洲線結構性缺船、塞港與罷工等因素下，今年運費見頂後可能回調幅度有限。

周報顯示，除遠東到歐洲的運價有所上漲，其餘幾大主要航線（中國至地中海、中國至北美、中國至南美等）全盤下跌，尤其是上海港出口至美西基本港的市場運價較上期下跌5.5%至7654美元/FEU。

大陸物流服務平台「運去哪」指出，現階段海運費是有向下趨勢，但不能說見頂，北美市場貨量沒有非常明顯減少，運力增加是影響運價的最重要因素。

該平台表示，紅海繞行導致的運力周期性短缺或在8月顯現，歐線可能要再次面臨停航困境，加上聖誕季備貨提前，歐線運價短期內很難下滑，但艙位供給緊張的問題或有所緩解。

對於歐線現貨運費滯漲趨勢，海通航運進一步表示，結構性缺船是核心矛盾，並且短期內沒有足夠的運力增量來緩解這一矛盾。至10月，缺船矛盾才能從總量上緩解，但同時結構性問題依然存在。

在美西線方面，運去哪表示，7月上旬開始，美西航線不斷有新運力加入。在供需影響下，美線繼續大幅上漲的可能性不大；拉美線部分，海通航運指出，港口擁堵是紅海危機的次要矛盾，擁堵加劇的原因主要是繞行下班期紊亂導致船舶到港時間無序，另外美國東海岸和墨西哥灣沿岸等港口罷工行動和天氣因素等造成間歇性影響。

另據國聯證券發布研報，2024年至今海運費幅度較高，運費上行後企業成本確有所承壓，但受船運長協價格、業務結構等綜合因素影響，實際海運費明顯低於 SCFI 指數變化。並指出船上交貨（FOB）佔比越大、產能遷移至海外比例越大、單位體積貨值越高的企業受運價影響較小。