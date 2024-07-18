台青法律實踐基地啟動 台灣14學員赴滬增實務專業、帶教律師一對一領導

第七屆台灣青年法律人才實踐基地啟動儀式18日下午在上海登場，這是繼去年在疫後首度展開線下實體交流後，再一次有台青到上海律所學習實踐，象徵此活動已恢復常態舉辦。在暑假期間約六周的時間裡，14位台灣學員將在大陸「帶教律師」一對一的領導下，增進在大陸法律領域的實務專業能力。

啟動儀式18日下午在上海靜安區君倫律師事務所舉行，上海台辦副主任王立新、上海靜安區委常委顧定鋆、華東政法大學黨委韓強出席，三人共同拉下啟動拉桿，象徵本屆活動正式展開。

上海君倫律師事務所主任丁德應表示，今年是大陸首家台灣青年法律人才實踐基地揭牌的第八年，共挑選六家律所作為實踐單位。基地以「提升」為主題，以實現職業化、科技化、品牌化為目標，學員將能跟隨實踐單位的帶教老師提升職業能力，尤其在大陸法律實業專業能力，以及職業道德與紀律。還將就AI賦能法律，了解前沿技術如何賦能律師行業高質量發展。

參與活動的台灣青年，就讀東吳大學法律學系三年級的劉靳亞綸表示，吸引她報名此活動的最主要原因，是想體驗在步調很快的城市學習與生活，也希望透過台青基地能較深入地接觸實務，讓自己更瞭解自己未來想要從事的方向。

台青基地為每位學員安排一對一的「帶教律師」，劉靳亞綸認為，這能使她更深入地接觸實務案例。她也分享，自己的帶教律師來自負責訴訟的爭議解決部，她在實踐過程中將能了解到大陸訴訟審級形式、訴訟過程中需要準備的材料，以及該如何掌握案件核心點並進行攻防準備，「這是比較難在課本上面學習到的知識」，也能讓她更快速了解大陸現行法律制度。

劉靳亞綸坦言，自己過去對於大陸的法律環境較為陌生，但先前有幾次與大陸院校系際交流的經驗，讓她了解了大陸的學制以及學校學習相關內容。但談到未來有無考慮在大陸唸研究所或就業，劉靳亞綸說，大陸會成為她的一個選擇，「當然首選一定是上海」。

政治大學法律學系二年級徐樂忻則分享，由於自身法學基礎還不夠完備，自己分屬的律所會讓他寫答辯狀、申請書等，透過這些讓他間接地學習大陸法律，有些律師也會熱情地和他討論手邊處理的案件，讓他從台灣法規的角度分享看法。

在台青出發上海前夕，陸委會甫調升赴陸港澳旅遊警示燈號為「橙色」。對此，過去從未到訪大陸的徐樂忻透露，父母對他即將前往上海「非常擔心」，但他抱持著「相信大陸是法治社會」的心態出發了。他也分享，目前為止感覺大陸蠻發達，遇到的大陸人也「挺熱情的」。

上海靜安區委常委顧定鋆致詞時指出，中共總書記習近平今年4月會見馬英九一行時提到，「青年是國家的希望、民族的未來。兩岸青年好，兩岸未來才會好」，她強調靜安區重視兩岸青年在專業領域的交流與交往，希望台青通過兩個月的實踐精進專業技能，並瞭解大陸法律專業內容以及中國當前發展的真實情況。上海台辦副主任王立新並未致詞，但他在大合照後，提醒台灣青年要注意防暑降溫。