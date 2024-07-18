首次有機會親自辯護 法國白蘭地製造商赴陸聽證會

法國干邑全國產業聯合會（Bureau National Interprofessionnel du Cognac，BNIC）18日發布聲明表示，法國白蘭地公司高管和歐盟官員於北京參加關於中國對歐盟白蘭地反傾銷調查的聽證會。這是白蘭地製造商首次有機會親自為這項指控辯護。

路透報導，被抽樣調查的公司由其總裁和總經理代表出席。抽樣公司包括人頭馬君度（Remy Cointreau）、保樂力加（Pernod Ricard）和軒尼詩等旗下的實體，但在聲明中沒有具體點名這些公司。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）由歐盟大使代表，法國、西班牙和義大利大使館代表及行業協會代表也出席該會議。

聲明指出，此次聽證會使歐洲各方能夠駁斥沒有根據的傾銷指控，這些指控沒有得到技術上和法律上的支持。各家白蘭地廠商於聽證會上重申沒有傾銷、損害或損害威脅的事實，並表示這一點已通過在整個調查過程中向調查當局提供的證據資料得到證明。

大陸商務部5日公告，將於18日針對進口自歐盟的白蘭地召開反傾銷案聽證會，內容為相關白蘭地反傾銷案產業損害、因果關係及公共利益有關事項。這被視為是繼6月17日宣布對歐盟豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查後，北京又一個反制行動。

歐盟去年10月啟動對中國大陸製造電動車的反補貼調查後，中方今年1月公布對自歐盟進口的相關白蘭地啟動反傾銷調查，被認為此舉報復意味濃厚。但大陸商務部長王文濤4月在巴黎與法國白蘭地企業和行業協會座談表示，中方對歐盟白蘭地反傾銷調查是應國內產業申請發起，不針對特定歐盟成員國，不預設調查結果，也無關電動車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康