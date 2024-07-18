胡亂引資「園區過剩」 大陸地方政府陸續裁撤招商單位

中國經濟陷入低迷，除了大量閒置的新建及爛尾空屋外，大量同樣陷入閒置的產業園區卻被各界忽視，和空屋一樣亟待「去庫存」，凸顯各地招商單位的冗餘。為此，山東、江蘇、安徽等省已率先撤銷招商部門，改以專業招商公司代替。

同時，中國各地大量閒置的產業園區，也顯示各地政府招商時使出了許多「違規優惠政策」。如今，這些「違規優惠政策」正被陸續廢止，使地方政府設置的招商部門逐漸失去存在意義。

中國明源不動產研究院發表的文章指出，根據公開資料，自2023年起，中國產業園區面積預測將以每年1.4億平方公尺的速度新增。到2025年，產業園區總供應面積將突破62億平方公尺。但急劇增加的速度卻與產業發展的速度脫節，導致園區大量閒置，甚至淪為「僵屍園區」，凸顯產業園區的招商競爭進入白熱化階段。

文章提到，中國各地政府為了在產業競速中勝出，也是八仙過海各顯神通。一些地方甚至將招商任務下派到了街道一級，相關人員直呼「壓力山大」。

這篇文章提到，有業界人士指出，真正產業招商引資做得好的地方，往往是政府內部沒有招商部門的地方。這種說法雖然略顯誇張，但確實有一定依據，而且有繼續蔓延的趨勢。

為此，山東、江蘇、安徽等省已率先撤銷了政府內部的招商部門，改由成立專業的招商公司負責，「專業的人幹專業的事」，不僅提高招商效率，且讓招商工作更精準和高效。加上各種違規優惠政策正在被廢止，傳統招商部門存在意義已經不大。

文章提到，中共中央2022年4月11日發布「關於加快建設全國統一大市場的意見」正式發布，也代表傳統的地方政府招商部門面臨轉型壓力。因為「全國統一大市場」代表「自由競爭」及「效率」，各地區發展自己的優勢產業。過去的那一套，已經行不通了。

中國過去產能不足，使地方政府為了招商引資各顯神通，最常見的是給予廉價的土地和優惠的稅收條件。地方政府在與企業簽訂招商引資合約時，給予企業稅收優惠政策，減免行政事業性收費，或給予企業與稅收連結的財政性獎勵或補助。

文章直指，這些優惠政策短期內把人才、技術、企業、資本等要素截留在了本地。但長遠來看，卻擾亂了整個國家的稅收徵管秩序，破壞了全社會招商引資環境，且容易形成不正當競爭，不利當地經濟發展。官媒新華社將部分地方政府這種為了招商使出的「超常規優惠」現象，稱為「互害式招商」。

這篇文章提到，據不完全統計，中國目前包括上海市在內的約60個地區，已經清理廢止違規推出的稅收返還優惠政策。如今，過去的招商引資招術快速失效，未來必須要憑專業、紮實的產業生態和營商環境招商引資，傳統的政府招商部門，作用確實弱了。

至於前述招商亂象之一的基層街道參與招商，事實上，上海市2015年底已全部取消街道招商引資。此後，南京、成都、青島等城市也部分或全面取消了對街道招商成績的考核。