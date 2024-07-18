以退為進？傳娃哈哈宗慶後獨女宗馥莉辭總經理 消息人士揭背後目的

大陸食品飲料龍頭企業娃哈哈集團創辦人宗慶後今年初離世，最新網傳其獨生女宗馥莉辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。對此，娃哈哈集團相關人士暫無回應。此外，娃哈哈第一大股東杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司相關人士表示，對事件並不知情。

據網傳「致娃哈哈集團全體員工的函」，以宗馥莉署名，指部分股東對其經營管理娃哈哈集團的合理性提出質疑，令她無法繼續履行管理職責。因此，決定自即日起辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。

宗馥莉表示，她已將上述相關辭職信送達杭州娃哈哈集團有限公司及其全體股東，亦督促相關方採取負責任的態度，及時按照章程規定的程式重新選聘總經理並由其履行管理職責，確保娃哈哈集團的正常經營。

宗慶後去世後，外界對宗馥莉能否順利接班，能否如同父親一樣，實現對娃哈哈集團的控制，非常關注。

從當時的股權結構看，娃哈哈集團第一大股東為杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司，持股占46%。該公司先後由上城區財政局、上城區國資委、上城區國有資本運營公司100%控制，為杭州上城區國資獨資。宗慶後本人持有娃哈哈集團29.4%股權，為第二大股東，娃哈哈職工持股會則持有剩餘24.6%股權。而宗馥莉尚未直接持股。

近年來，宗馥莉在逐漸深入娃哈哈集團的業務。宗馥莉自2018年4月起擔任娃哈哈集團品牌公關部部長，自2020年3月起，宗馥莉兼任娃哈哈集團銷售公司副總經理。2023年4月，杭州娃哈哈非常可樂飲料有限公司發生工商變更，新增宗馥莉為董事。

2024年2月23日，宗馥莉已接替宗慶後，擔任杭州娃哈哈電子商務有限公司法定代表人、執行董事、經理。

作為一家具有三十多年歷史的老牌企業，娃哈哈集團亟需回答「如何品牌煥新，讓娃哈哈走向年輕化」的問題。產品和行銷年輕化，成為宗馥莉出任娃哈哈集團職務後的核心打法。

搜狐財經引述消息人士表示，從一位娃哈哈經銷商處獲悉，近期，娃哈哈已有多位高層陸續離職。該人士援引一位娃哈哈前高管的話稱，宗馥莉此舉是以退為進，目的是爭取更大的股東授權和相關權益。