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內需消費待振…分析大陸上半年經濟成長率 專家建議：減少行政性干預

中央社／ 上海18日電
中國國家統計局最新統計數據顯示，中國2024年第1季國內生產毛額（GDP）年增率5.3%、第2季GDP年增率4.7%，經過初步計算，今年上半年GDP年增率5.0%。圖為上海街頭電子看板刊載最新宏觀經濟數據。中央社
中國國家統計局最新統計數據顯示，中國2024年第1季國內生產毛額（GDP）年增率5.3%、第2季GDP年增率4.7%，經過初步計算，今年上半年GDP年增率5.0%。圖為上海街頭電子看板刊載最新宏觀經濟數據。中央社

中國經濟學家余向榮表示，今年上半年經濟成長率主要來自於出口、非住房類投資等貢獻；支持經濟長期成長的重點在消費，建議政府從「減少行政性干預」等方向刺激消費。

首席經濟學家論壇微信公眾號刊載花旗集團大中華區首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事余向榮的撰文。余向榮強調，出口有週期性，也遇到愈來愈多地緣政治阻力；投資則有報酬率下降等挑戰，提振消費是經濟可持續成長的關鍵需要。

他提到，過去20年來，中國民眾的消費在國內生產毛額（GDP）占比均未超過40%；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，社會消費品零售銷售走勢竟較疫情發生前來得弱，伴隨經濟成長速度放緩，政府必須將政策重心放在消費上。

余向榮認為，與其從出口、投資再傳導到消費，不如直接刺激消費；他提出6點建議。

他提到，發展是第一要務，風險防範很重要，不過「不發展」才是最大的不安全，對於發展必須有所認知。第2點，必須讓居民收入成長速度加快，動員各個面向提振民眾收入；必須重振民營經濟和企業家信心，他們創造了80%就業機會。

他表示，民眾儲蓄率有下降空間，前提為建構完善的社會安全網，不要讓民眾為了老年生活擔憂而偏好儲蓄。第4點為大力補貼生育，養育成本高是生育率降低主要原因，在現有財政框架下，可透過超長期特別國債募集資金，用於長期人口戰略投資。

他強調，政府應該減少對於消費行為的不必要行政性干預，應該確立市場化原則，例如住房、汽車有購買限制等情形，減少政策干預就有空間釋放更多消費潛力。最後一點為有效地釋放農村土地價值，推進城市化。

余向榮強調，有些國家在選舉前發錢給民眾消費，選舉後由於財政吃緊，沒有辦法做長期投資，經濟陷入重複的「消費陷阱」；中國前期做出了大量投資，現在具備條件向消費傾斜一下。

中國國家統計局最新統計數據顯示，中國第1季GDP年增率5.3%、第2季GDP年增率4.7%，經過初步計算，今年上半年GDP年增率5.0%；6月消費者物價指數（CPI）年增率0.2%。

CPI GDP 報酬率 成長率

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