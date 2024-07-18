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2024上半年居民人均可支配所得9.3萬元 僅5省市超過平均

中央社／ 台北18日電
中國國家統計局15日公布2024上半年居民人均可支配所得，數據顯示，全中國上半年，人均可支配所得為人民幣2萬733元（下同，約新台幣9.3萬元），只有5省市的居民人均可支配所得超過平均。本報系資料庫
中國國家統計局15日公布2024上半年居民人均可支配所得，數據顯示，全中國上半年，人均可支配所得為人民幣2萬733元（下同，約新台幣9.3萬元），只有5省市的居民人均可支配所得超過平均。本報系資料庫

中國國家統計局15日公布2024上半年居民人均可支配所得，數據顯示，全中國上半年，人均可支配所得為人民幣2萬733元（下同，約新台幣9.3萬元），只有5省市的居民人均可支配所得超過平均。

中國媒體第一財經報導，中國國家統計局數據顯示，2024上半年，全中國居民人均可支配所得為2萬733元，年增5.4%，扣除價格因素，實際成長5.3%。

城鎮居民人均可支配所得2萬7561元，年增4.6%，扣除價格因素，實際成長4.5%；農村居民人均可支配所得1萬1272元，年增6.8%，扣除價格因素，實際成長6.6%。

今年上半年，共有5個省市的居民人均可支配所得超過平均，依序為上海北京、浙江、江蘇及天津。上海以4萬4735元位居第1；第2為北京的4萬3084元，其他則差距較大。浙江以3萬5982元位居第3，江蘇和天津則不足3萬。

報導指出，上海和北京都市化程度高，服務業、高科技產業與新興產業發達，高薪職位多，吸納大量人才，居民平均收入也高。尤其近年中國收入最高的3個行業：資訊技術產業、金融業、科學研究和技術服務業，都集中在北京上海。

北京市統計局網站刊發的文章分析指，今年上半年，北京市經濟運行平穩，就業形勢大致穩定，全市居民人均薪資2萬7978元，年增5.5%，占可支配所得的比重為64.9%，帶動居民可支配所得上漲3.5個百分點。

在中西部省市中，上半年居民人均可支配所得位居前5位的分別是重慶、內蒙古、安徽、湖南、湖北，這5個省市也是中西部工業化和都市化程度較高的地區。

例如安徽，根據「安徽日報」報導，全球10%的顯示面板，全中國50%的太陽能玻璃、20%的太陽能光電模組、15%的家電、10%的汽車在安徽生產。

此外，上半年居民人均可支配所得最低則分別為新疆的1萬2192元和西藏的1萬2416元。

上海 人民幣 北京 薪資 高薪

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