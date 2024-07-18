大陸振興政策是否奏效？王健全：若經濟弱化恐衝擊台 台商須分散生產基地

中共「三中全會」將於18日結束，而會議是否有提振經濟等有關措施，引發關注。中華經濟研究院副院長兼代理院長王健全認為，大陸整體改革基本是走在社會改革、左傾政策跟共同富裕等方面。他分析，大陸接下來會面臨5至10年的結構調整，未來10年其經濟活力也會慢慢降低。他提醒，若大陸經濟持續弱化對台灣經濟和台商會造成衝擊，尤其台灣許多傳產仍以大陸為主要市場，台灣必須分散生產代工基地的市場。

國策院18日上午舉辦「中共二十屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會，針對大陸最新的振興政策目前有無可能奏效？對台衝擊為何？王健全提到，大陸所謂的「三駕馬車」（消費、投資、出口）中，雖然近期出口有點改善，但整個與過去的熱絡程度還是不能比。

王健全指，由於大陸前景不明，加上房地產等問題，大陸民間消費是呈現減少的狀態，而儲蓄則是在增加，投資也受到影響。而大陸的經濟金融環境與風險展望，必須要經過很大的結構改革，若無結構改革的話，之後會愈來愈低直至4%、3%。值得注意的是，大陸25％GDP是靠房地產，所以大陸如何填補值得證實。

另，大陸為什麼經濟成長會受到限制？王健全表示，大陸過去經濟成長是靠房地產驅動，地方政府靠投資基礎建設等讓GDP增加，但現在習近平認為「住房不炒」，所以畫下三條紅線，大陸房地產因而開始崩裂，而地方政府當然賣不掉地，所以基礎建設投資起不來，GDP也就上不來。

至於大陸會否如日本一樣陷入失落的20年甚至30年？王健全判斷，大陸較中央集權，政策決策效率較多，其政府掌控諸多資源包括很多政策工具，所以大陸較不會像日本陷入失落30年困境，但大陸人口老化，面臨美國「卡脖子」還有社會的凝聚力等問題，所以它可能會面臨約5至10年的結構調整，短期內不會結束，「要很大的突破其實不容易」。

王健全進一步稱，未來10年大陸國內的經濟活力會慢慢降低，而這是大陸經濟弱化進口替代問題，接下來也會對台灣、南韓、東協產生更多影響。「如果（大陸）政策走錯方向，可能拖的時間還要更長」。

談到中共三中全會，王健全分析，大陸現在外部和內部的形勢皆不佳，所以必須要找到個出口（如財政改革），還有就是新質生產力，大陸希望技術升級、金融改革、社會改革包括共同富裕等。然而，大陸房地產泡沫太大估計約為台幣40、50兆元左右，加上地方政府債務危機量級太大，短期無力解決。

他續指，若大陸有救市行為則代表房地企業有機會從谷底逐步反彈，這可帶動民眾、企業的信心，在地方政府債務，若因公共財產生債務，可由中央發行國債或地方政府發行地方債。而其他個別債務則應由地方政府出面與商業銀行談妥條件，但在政府適度的保證下，降低地方政府的債務壓力，使地方政府可以恢復正常的運作。

若大陸經濟持續弱化對台灣會造成什麼影響？王健全表示，這將對台灣經濟和台商會造成衝擊。台灣許多傳產仍以大陸為主要市場，所以台灣必須分散生產代工基地的市場。不過，他提醒，由於大陸的弱化，加上台灣雖然現在力推新南向政策，但東協國家基本是大陸的後花園，都是其第二大貿易夥伴，所以台灣若要在東南亞大力發展，恐怕會遇到某種程度的制約。

鑑於此，王健全稱，現在美國強調「China plus one」大陸之外有生產基地，可是現在國際經濟開始喊出「台灣 plus one」，顯示台灣也面臨危機，需要找一個生產新的生產據點。他強調，台灣要製造雙向生態系，讓台灣的人才資金交流不是單向，而是雙向才有用。