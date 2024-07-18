人民幣難付款 陸提進一步完善中俄金融基礎設施

中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉日前接受俄羅斯《消息報》採訪時表示，中俄將進一步完善金融基礎設施，暢通經營主體間的結算渠道。俄羅斯幾家主要大宗商品出口商則表示，美國今年6月擴大實施制裁的標準後，用人民幣直接付款被凍結或推遲的情況增多。

據俄通社報導，張漢暉表示，近年來中俄雙邊經貿合作克服各種外部衝擊，貿易規模不斷擴大，貿易結構持續強化。今年1月到5月，雙邊貿易額年增2.9%，達965.1億美元。據俄方統計，中俄貿易大部分已實現本幣結算。兩國將進一步完善金融基礎設施，暢通經營主體間的結算渠道。他指出，「我們鼓勵本幣結算，但不排斥其他貨幣。」

張漢暉指出，中俄金融合作是兩國務實合作的重要組成部分和堅實可靠保障。中俄雙邊貿易本幣結算份額近年大幅增長，雙方金融機構通力合作以滿足兩國貿易結算、資管、保險等市場需求。面對因第三國制裁導致的貿易支付結算問題，兩國金融機構將繼續加強溝通，相信能夠找到切實可行的辦法。

俄羅斯央行行長納比烏林娜今年4月接受俄通社訪問時表示，俄羅斯與金磚國家的本國貨幣結算份額過去2年增長2倍，達85%。

然而根據彭博報導，俄羅斯幾家主要大宗商品出口商稱，在美國於今年6月擴大實施制裁的標準後，用人民幣直接付款被凍結或推遲的情況增多，他們形容，與中國做貿易已變成一場賭博。在美國實施新一輪制裁後，從中國向俄羅斯直接付款變得非常困難，甚至不可能，就算用人民幣付款也是如此。

一家俄羅斯農產品貿易公司的受訪者告訴彭博記者，俄羅斯農產品的一些中國買家也在本月遇到付款問題；俄羅斯汽車經銷商協會則在日前警告，因結算問題，可能會暫停從中國進口汽車和汽車零部件。

彭博指出，這種對俄羅斯日益嚴厲的處罰正慢慢對該國經濟造成損害。俄羅斯央行在7月發布的宏觀經濟和金融趨勢報告中稱，觀察到俄羅斯經濟的開放程度下降，這體現在進出口佔GDP的比重下滑、以及內需和生產的作用增強。