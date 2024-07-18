官方質疑娃哈哈創辦人獨生女接班 宗馥莉宣布請辭

正當中共二十屆三中全會召開之際，大陸網上近日傳出一封「致娃哈哈集團全體員工的函」，署名娃哈哈創辦人宗慶後之女宗馥莉。函中提及因「杭州市上城區人民政府」及娃哈哈部分股東對宗馥莉在宗慶後辭世後對娃哈哈集團經營管理的合理性提出質疑，宗馥莉決定自即日起辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。

不少網友驚訝於，區政府的質疑竟然就迫使宗馥莉退出其父親創辦的企業管理層。上海第一財經18日中午報導稱，一名接近娃哈哈集團的知情人士稱，網傳宗馥莉提出辭一事屬實，但事發突然，公司高層此前不知情，目前公司股東、管理層正在進一步協商處理。

娃哈哈由宗慶後於1987年創辦，總部位於浙江杭州， 為大陸知名食品飲料大廠。宗慶後今年2024年2月25日因病辭世後，即由其獨生女宗馥莉出任娃哈哈法定代表人等職務。

外界一直以為娃哈哈是民營企業，但上海澎湃新聞指出，根據企業資訊系統「天眼查」的訊息，娃哈哈股東中，杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司持股達46%，宗慶後持股29.4%，杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合委員會（職工持股會）持股24.6%。

報導稱，可查資料顯示，宗馥莉自2021年出任娃哈哈總經理後，就開始逐漸進入相關公司，出任董監高職務。