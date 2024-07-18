中國商務部：一視同仁支持外資參與大規模設備更新

中國積極推動以舊換新擴大內需，但民間買氣不足；中國商務部17日邀請外資召開政策解讀圓桌會，強調一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新和消費品以舊換新，希望外資參與。

據中國商務部官網，17日商務部副部長凌激主持召開大規模設備更新和消費品以舊換新政策專場解讀外資企業圓桌會。

包括雅保、伯樂生命醫學、埃尼、福特、通用電氣醫療、飛利浦、西門子醫療等外資企業代表和中國美國商會、中國歐盟商會、中國韓國商會、中國日本商會等在中外國商協會代表參會並發言。

凌激表示，推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，是中共中央著眼高品質發展大局作出的重大決策部署，將有力擴大內需、促進投資、升級消費，並為包括外資企業在內的各類企業提供巨大市場空間。

中方強調，將堅定不移推進高水準開放，優化經營環境，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新和消費品以舊換新，以及相關政府採購和項目投資等。希望外資企業把握機遇，深耕中國市場。

今年3月，中國國務院總理李強下令地方和省級政府推動大規模設備升級及以舊換新政策。

紐約時報近期報導，但因為補貼資格嚴格限制，加上地方政府債台高築而受阻。

報導指出，截至6月25日，中國只有11萬3000輛汽車符合以舊換新補貼條件，但這對於汽車月銷量超過200萬輛的中國來說微不足道。

另雖然北京當局除了補貼購買新車，也針對民間購置家用電器給予折扣，但根據居住的城市不同，大約只能得到10%左右的折扣，這些激勵措施無法鼓勵消費者走進商店。