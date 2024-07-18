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調查：中國買家上半年在港購屋金額創近30年新高

中央社／ 北京18日電

陸媒報導，香港年初宣布全面撤銷俗稱「辣招」的各項購屋稅之後，今年上半年中國大陸買家在港購屋成交額創下29年來新高，達705.4億元港幣（約新台幣2946億元）。

陸媒澎湃新聞日前引述房市調研機構中原地產最新數據顯示，全面「撤辣」後，香港房市吸引不少中國大陸買家，上半年香港累計有6117件「普通話拼音（陸人姓名漢語拼音）」的買家買賣登記，較去年同期的3667件上升近7成。

據指出，中國大陸買家涉及總金額705.4億元港幣，年增42%，無論成交量或成交金額都創下1995年有紀錄以來新高，而且香港房市「普通話拼音」買家比例目前也升至25%的歷史最高點。

報導引述中原地產表示，選擇在香港置業有多方面因素，包括移民定居、投資機會及教育資源等，加上香港年初宣布全面「撤辣」，包括大陸消費者在內的非香港本地買家無須再支付最多30%的「辣稅」，成本大為降低。

此外，香港房價相較高點時已累計跌逾25%，吸引非香港本地客趁低入市，尤其撤辣後不少已取得香港永久居民身分的「新香港人」及中國大陸民眾赴港掃貨，因此近期「普遍話拼音」買家湧現。

隨著租金回報率上升，中原地產預料將有更多中國大陸資金赴港置業。

香港財政司今年２月底宣布，撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱「辣招」），即所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

對於中國大陸買家來說，撤銷辣招之前在香港購置物業需要繳付印花稅和新屋印花稅，撤辣後只需繳付從價印花稅（以物業售價或價值按適用稅率計算）。

普通話 香港

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