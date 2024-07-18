又一外航退出 維珍航空暫停上海往返倫敦航班

英國維珍航空17日公告將暫停上海往返倫敦的航班，該航線是維珍運唯一一條往返英國和中國的直航航線，自1999年5月開航，截至目前已有25年之久。這條航線曾在疫情間暫停3年，自去年5月才恢復為每日1班。

公告稱，最後一班從倫敦飛往上海的航班將於2024年10月25日運營，並於2024年10月26日從上海返回倫敦。財新網報導指出，近一個月以來，維珍佔中英航班量5.1%，其主要與英國航空、中國東方航空共同執飛這條航線。維珍退出後將只剩下英航1家外航營運中英航線。

自烏俄戰爭以來，西方國家與俄羅斯互關領空，歐美航空公司飛至中國需繞路而中國大陸航司則照常。維珍將停飛原因歸結為繞飛俄羅斯使成本上升，因繞飛俄羅斯導致飛往中國的時間增加1小時，回程時間增加2小時，同時還要配備4名機長，大幅增加航線燃油及人力的成本。

相比之下，沒有繞飛問題的中國大陸航空公司則不斷增加國際航線。大陸國航自6月起的中英航線每周往返增加到62班，中英往返航線的8家大陸航司近一個月往返航班量佔85.4%；今年3月底，中美航權放開至每周往返50班，中國航司已將額度用盡；大陸航司還增開包括中東地區在內的「一帶一路」沿線國家的航班，截止今年上半年，西亞、中亞、非洲三區域航線數均已超過2019年。

在票價方面，中國大陸往返境外目的地的航線票價正逐步下跌。攜程旗下FlightAi平台數據顯示，7月上半月，跨境機票單程含稅均價為人民幣1,767元（合約新台幣7,937元），年降約15%。

一位民航業人士告訴財新記者，目前中國國際航線暫未恢復至疫情前，中國航空公司寬體機運力出現冗餘，自然會向航權開放程度較高的國家增加運力，盡量飛滿，英國就是其中之一。但供給超出疫情前水平，國際需求卻暫未恢復至疫情前，這樣就會拉低客座率跟票價，「中國航司多餘的運力要不是『捲』航權友好的國家，就是『捲』國內線。」

即使是沒有繞飛困擾的澳洲航空（Qantas Airways）也同樣受影響，澳航5月14日宣布將於7月28日取消其從澳洲往返中國的唯一一條直飛航線，並將釋放出來的運力轉投至其他亞洲地區。該航線在去年10月才恢復，澳航執行長稱退出是因為需求不足，航班只有「半滿」。