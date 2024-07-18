農夫山泉檢測爭端 香港消委會表示抱歉

香港消費者委員會今天發表聲明，承認早前對中國大陸農夫山泉瓶裝水的檢試中，樣本歸類出現落差，並就此所引起的誤會表示抱歉。

根據聲明，這次檢測所以出現誤會，是因為農夫山泉瓶裝水的礦物質含量與「天然礦泉水」相近，消委會於是把其樣本歸類為「天然礦泉水」，並以歐盟標準作為指標。

但農夫山泉瓶裝水自身標示的類別是「飲用天然水」。

聲明表示，消委會昨天與農夫山泉的代表會面和交流後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，而該公司採用的標準為其生產地即中國大陸的「食品安全國家標準包裝飲用水」。

因此，消委會已把該樣本改為另一獨立類別「飲用天然水」並重新評分；重新評分後，該樣本的整體表現由4.5星調整至較高的5星。

消委會日前公布在本地出售的瓶裝水測試報告，測試的瓶裝水有30款，分別來自大陸及其他海外國家或地區，種類有「蒸餾水」、「純淨水」、「天然礦泉水」。

在這次檢測中，消委會把農夫山泉瓶裝水歸類為「天然礦泉水」，並在其樣本中檢出每公升3微克溴酸鹽，是歐盟對「天然礦泉水」及泉水的標準上限。

世界衛生組織已把飲用水的溴酸鹽含量上限訂為每公升10微克，如不超過此上限，對健康構成威脅的可能性不大。由於農夫山泉的樣本未超標，消委會未把其列為不安全。

根據香港食物環境衛生署食物安全中心發布的食物安全焦點，攝入大量溴酸鹽可引致噁心、腹瀉、嘔吐及腹痛，情況嚴重者，腎臟及神經系統也會受到影響。

雖然這次檢測沒有把農夫山泉瓶裝水列為不安全，但結果公布後，在港上市的農夫山泉的股應聲下跌。

農夫山泉隨即就此發表聲明，表示已向消委會發出律師信，並指消委會的檢測出現錯誤，包括誤把其樣本歸類為「天然礦泉水」，並以歐盟對「天然礦泉水」的標準作比較。