歐中貿易戰加劇 中方舉行白蘭地反傾銷聽證會

歐盟與中國貿易戰加劇，在歐盟對中國製造的電動車出手後，中國報復回擊，宣布對歐盟進口白蘭地展開反傾銷調查，並定今天召開聽證會，可能在8月底公布初裁結果。

中國商務部18日召開歐盟相關白蘭地反傾銷案聽證會，依據公布日程，包括歐盟駐中代表團、歐盟相關行業協會代表、中國相關協會代表及雙方律師等出席發言。

歐盟去年10月啟動對中國製造電動車的反補貼調查後，中方今年1月公布對自歐盟進口的相關白蘭地啟動反傾銷調查，外界認為中方此舉報復意味濃厚。

但中國商務部長王文濤4月在巴黎與法國白蘭地企業和行業協會座談表示，中方對歐盟白蘭地反傾銷調查是應國內產業申請發起，不針對特定歐盟成員國，不預設調查結果，也無關電動車。

中國商務部先前表示，今年1月5日，應中國國內白蘭地產業申請對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查，目前調查工作正在依法進行中。

中國法律規定，調查機關可以採用聽證會的方式向利害關係方了解情況，進行調查。這次聽證會是應歐盟企業和相關協會申請召開，目的是給予各利害關係方陳述意見和提供論據的機會。

中媒報導，中方預計於8月底公布對這項反傾銷調查初裁結果。

根據中國海關數據，歐洲白蘭地在全球其他市場銷量明顯下滑，中國市場成了支撐其銷量的關鍵。去年1至9月，歐盟出口到中國的白蘭地年增超過1/5。