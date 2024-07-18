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虛擬資產普及 港將發表穩定幣發行人監管制度諮詢總結

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港早前就穩定幣發行人擬議監管制度諮詢公眾，並即將發表諮詢總結，以擬備條例草案供立法會審議。（路透）
香港早前就穩定幣發行人擬議監管制度諮詢公眾，並即將發表諮詢總結，以擬備條例草案供立法會審議。（路透）

香港特區政府財經事務及庫務局15日表示，財庫局和金管局去年底就香港穩定幣發行人擬議監管制度諮詢公眾，並即將發表諮詢總結，以擬備條例草案供立法會審議。諮詢期內共收到108份意見書，分別來自市場參與者、行業組織、商會和專業團體等。

據財聯社報導，隨著虛擬資產日益普及和持續發展，絕大部分回應者認同有需要為法幣穩定幣發行人引入監管制度，以適當管理潛在貨幣與金融穩定風險，並提供具透明度和合適的規定。

香港中通社報導指出，香港虛擬資產服務提供者發牌制度於去年6月生效。財庫局稱，鑑於法幣穩定幣在Web3和虛擬資產生態系統中的重要角色，而傳統金融體系與虛擬資產市場之間的聯繫也愈趨緊密，政府有需要就法幣穩定幣發行人設立監管制度，期望為用戶提供足夠保障，以及應對法幣穩定幣對貨幣與金融穩定構成的潛在風險。

香港財庫局指出，將以風險為本和務實方式監管法幣穩定幣發行人，主要要求儲備管理及穩定機制，包括要求發行人必須確保法幣穩定幣獲得優質和具高流動性儲備資產的全額支持。為保障法幣穩定幣用戶，建議只有獲發牌的法幣穩定幣發行人、銀行、持牌法團，及持牌虛擬資產交易平台可以在香港銷售法幣穩定幣。

據香港中通社報導，穩定幣是藉參考某些資產來維持穩定價值的虛擬資產。以法幣穩定幣為例，持有者可以用法定貨幣向穩定幣發行人換取同等價值的穩定幣，或以穩定幣換回同等價值的法定貨幣。穩定幣可應用於包括支付、資本市場、虛擬資產和Web3生態系統。

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