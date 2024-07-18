福建石化基地古雷二期獲准 總投資711億元人民幣規模空前

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

總投資711億元人民幣的福建古雷煉化一體化工程二期項目（古雷二期項目），16日取得福建省發展和改革委員會批覆核准。這標誌著福建迄今投資規模最大的產業項目，正式落地古雷開發區。

中新社報導，古雷二期項目主要建設內容包括1600萬噸/年煉油、150萬噸/年乙烯、200萬噸/年芳烴等30餘套煉化裝置，以及公用工程系統配套和碼頭泊位等，由中國石化與福建省合作建設。

在福建煉油化工有限公司7月11日提交古雷二期項目申請核准後，福建省發展和改革委員會會同有關機構開展並聯審批，6天依法依規完成項目核准。

今年6月，福建省發展和改革委員會已核准批覆福建古雷煉化一體化工程二期項目油品化工碼頭（廈門港古雷港區古雷作業區南4號、南5號、南26號、南27號泊位），進一步滿足古雷作業區日益增長的貨物運輸需求，為古雷二期項目投產提供保障。 　

福建省發展和改革委員會相關負責人指出，古雷二期項目建設將有利於推動福建石化支柱產業高質量發展，加快福建現代化經濟體系建設；有效解決古雷一期項目原料來源，有利於古雷石化基地按照產業園區化、煉化一體化、裝置規模化、產品高端化、管理現代化發展路線，打造成為世界一流石化基地；對推動共建一帶一路具有重要意義。

標誌 碼頭 福建

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