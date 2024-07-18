聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為新機出貨旺 挑戰蘋果

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為Pura 70全系出貨量大增，預計今年出貨量將突破1,000萬支。 （路透）
華為Pura 70全系出貨量大增，預計今年出貨量將突破1,000萬支。 （路透）

華為內部相關人士透露稱，華為Pura 70全系列新機出貨量對比P 60系列大幅增長，分析師預計，今年出貨量將突破1,000萬支，成為蘋果iPhone系列在大陸市場的主要競爭對手。

華為旗艦機型Pura 70系列在今年4月18日開售，首發共四款，Pura 70 Ultra售價人民幣9,999元起，Pura 70 Pro售價人民幣6,499元起，Pura 70 Pro+人民幣7,999元起售，Pura 70人民幣5,499元起。

Pura 70機型搭載海思麒麟9000S1 5G SoC晶片，其餘三款機型（Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+、Pura 70 Ultra）均搭載海思麒麟9010 5G SoC晶片。

華為Pura 70系列新品上架後，延續Mate 60系列的火熱行情。市場調查機構TechInsights分析師表示，Pura 70系列預計將在2024年出貨超過1,000萬支，成為蘋果iPhone 15和16系列的主要競爭對手之一。

TechInsights此前報告指出，Mate 60 Pro系列在大陸發售後五個月內（2023年8月至12月）的出貨量為620萬支，超越歷代Mate。

有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤之前也曾發布預測，如果手機庫存回補需求強勁，Pura 70系列出貨量甚至有望增長到1,300至1,500萬支。

根據Canalys先前發布的2024年第1季大陸智慧手機市場調查報告，華為時隔13個季度，重奪大陸市場第一，出貨量較去年同期暴增70%。

如今看來，華為手機已經走過了艱難歲月，強勢回歸。

值得注意的是，最近華為常務董事、終端BG董事長余承東也提到華為在手機市場的回歸，指出華為的努力和堅持得到了市場的認可。近期，市場調研權威機構W14-W26發布了一份關於2024年第2季中國手機市場的報告，其中華為的增長率最為顯著，達到了驚人的42.53%。

人民幣 售價 庫存

延伸閱讀

傳輝達明年第1季 將針對大陸市場推出RTX 5090 D顯示卡

華為Pura 70全系出貨量大增125% 預計今年出貨量將突破1,000萬支

華為露口風 三折手機來了…售價上看9萬元

華為三折機呼之欲出 台鏈富世達、兆利吃補

相關新聞

陸太陽能投資掀起「中東熱」 總金額近千億

大陸新能源投資掀起「中東熱」，太陽能產業巨頭晶科能源、TCL中環幾乎同時宣布與沙烏地阿拉伯（沙國）主權基金合作太陽能項目...

福建石化基地古雷二期獲准 總投資711億元人民幣規模空前

總投資711億元人民幣的福建古雷煉化一體化工程二期項目（古雷二期項目），16日取得福建省發展和改革委員會批覆核准。這標誌...

京津冀進出口金額 比去年增4.6%

根據北京海關消息，今年上半年京津冀地區進出口2.54兆元（人民幣，下同），創歷史同期新高，較去年同期（下同）增長4.6%...

大陸煤電推低碳化改造

大陸國家發展改革委、國家能源局16日公布《煤電低碳化改造建設行動方案（2024—2027年）》，明確到2025年和202...

華為新機出貨旺 挑戰蘋果

華為內部相關人士透露稱，華為Pura 70全系列新機出貨量對比P 60系列大幅增長，分析師預計，今年出貨量將突破1,00...

AI教母李飛飛打造獨角獸 四個月造就一家新創公司

被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛在短短四個月內，已悄悄在美國建立一家估值十億美元的新創公司，加入整個科技業要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。