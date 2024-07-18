陸太陽能投資掀起「中東熱」 總金額近千億

大陸新能源投資掀起「中東熱」，太陽能產業巨頭晶科能源、TCL中環幾乎同時宣布與沙烏地阿拉伯（沙國）主權基金合作太陽能項目，總投資約30億美元（約新台幣975億元）。此外，逆變器大廠陽光電源則宣布與沙國企業ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh。

分析人士指出，上述案例意味除了中東資金持續投資大陸之外，在太陽能產業備受產能過剩批評之際，陸資選擇出海中東發展太陽能產業。

大陸太陽能企業近期投資中東項目

除了晶科能源、TCL中環，連同遠景集團三家公司都宣布，將與沙國主權財富基金公共投資基金（PIF）全資子公司Renewable Energy Localization Company（RELC），以及Vision Industries Company（VI）合作，在沙國投資設廠。PIF成立於1971年，是全球最大、最具影響力的主權財富基金之一，其全資子公司RELC為當地可再生和綠色能源技術製造的領先企業。

VI由沙國阿布納延（Abunayyan）和阿姆哈迪布（Al Muhaidib）兩大企業集團於2021年共同創立，旨在沙國打造新能源全產業鏈製造能力，以滿足中東乃至全球新能源的巨大需求，是綠色能源工業項目投資者和開發商，支持供應鏈本地化發展。

其中，晶科能源的合資公司，計劃在沙國成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目，項目總投資人民幣71.57億元。而晶科能源2023年在中東地區的市占率超過50%，其中沙國超過70%。

TCL中環的合資公司在沙國建設年產20 GW太陽能晶體晶片項目，項目總投資金額約為人民幣151億元。這也是TCL中環首個海外太陽能晶體晶片工廠。項目落地後，將成為沙國本土首個太陽能晶體晶片項目，也是目前全球最大體量的晶體晶片工廠。

遠景集團的合資公司將進行風機及關鍵零組件的本地化生產製造。幫助沙國風電價值鏈到2030年實現75%本地化生產的目標。而遠景是全球風電龍頭，海外風機訂單連續兩年占中國大陸風機企業訂單的70%。

與此同時，陽光電源也宣布在中東儲能項目的三個站點，分別位於沙國的Najran、Madaya和Khamis Mushait地區，2024年開始交付，2025年全容量併網運行。但陽光電源並未在公告中披露本次合約金額。