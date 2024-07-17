陸6月青年失業率降至13.2% 創近7個月低點

大陸國家統計局官網消息顯示，6月大陸全國非在校16歲至24歲青年失業率為13.2%，為連續三個月下滑，這也是去年12月開始公布該數據以來的最低水準。

大陸國家統計局數據顯示，6月，大陸全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為13.2%，不包含在校生的25歲至29歲勞動力失業率為6.4%，不包含在校生的30歲至59歲勞動力失業率為4.0%。

統計局官網信息顯示，這是非在校16歲至24歲青年失業率連續三個月下滑。青年失業率在今年2月和3月均為15.3%，之後開始回落。

在今年3月大陸全國兩會期間所發布的政府工作報告，將城鎮新增就業預期目標設定為1,200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右。

大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，上半年大陸就業形勢總體穩定，但也要看到當前就業總量壓力和結構性矛盾並存，穩就業仍面臨一定挑戰。下一步，要繼續強化就業優先政策，健全高校畢業生、農民工等重點群體就業促進機制，積極培育新的就業增長點，努力促進更高質量和更充分就業。

2023年12月起，大陸國家統計局對分年齡組失業率統計進行了調整完善，發布不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率。

國家統計局聲稱，發布不包括在校學生的16至24歲勞動力失業率，更精準監測進入社會、真正需要工作的青年人的就業失業情況。同時，增加發布不包括在校學生的25至29歲勞動力失業率，更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。

大陸青年失業率去年6月上升至21.3%後，國家統計局一度停止發布月度數據。