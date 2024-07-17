陸商務部：支持內外資企業參與消費品以舊換新

為促進經濟，大陸持續強調推動大規模設備更新和消費品以舊換新，其中，大陸商務部17日發布訊息指，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激在一場外資企業圓桌會上，表示大陸將堅定不移推進高水準開放，優化營商環境，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新和消費品以舊換新，以及相關政府採購和項目投資等。

據大陸商務部，凌激17日主持召開大規模設備更新和消費品以舊換新政策專場解讀外資企業圓桌會。

會上，雅保、伯樂生命醫學、埃尼、福特、通用電氣醫療、飛利浦、西門子醫療等外資企業代表和中國美國商會、中國歐盟商會、中國韓國商會、中國日本商會等在華外國商協會代表參加並發言。

凌激在會上說，推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，是中共中央著眼高品質發展大局作出的重大決策部署，將有力擴大內需、促進投資、升級消費，並為包括外資企業在內的各類企業提供龐大市場空間。

他指稱，中國將堅定不移推進高水準開放，優化營商環境，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新和消費品以舊換新，以及相關政府採購和項目投資等。希望外資企業把握機遇，深耕中國市場，加大在華投入。

據中方發布，圓桌會上，大陸商務部、國家發展改革委、工業和資訊化部、中國人民銀行等部門代表解讀政策，並回應企業反映的問題和提出的建議。

與此同時，為期四天的中共二十屆三中全會正於15至18日在北京召開，香港南華早報日前引述知情人士說法稱，包括高盛、星巴克在內的一批重量級美國企業高層計畫下周前往北京，希望三中全會結束後能與中國官員會面，以獲得第一手資料。