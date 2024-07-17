傳輝達明年第1季 將針對大陸市場推出RTX 5090 D顯示卡

為了符合美國出口管制規定，輝達繼針對大陸市場推出了特供版的GeForce RTX 4090 D 顯示卡後，據X平台上網友@hongxing2020 爆料，輝達正準備新一代的針對中國市場RTX 5090 D顯示卡，預計將於2025年第1季上市。但外界認為在美國晶片限制仍存背景下，性能提升有限。

綜合目前各方消息來看，輝達新推出的RTX 5090標準版顯示卡將配備基於台積電4NP製程定製的Blackwell架構GB202 GPU，搭載448bit GDDR7 ，功耗有望達到500W。這款產品預計將成為消費級市場的頂級顯卡。

如果推出給大陸市場的特供版，也預示著RTX 5090 D將帶來更高的頻寬和更快的數據傳輸速度，顯示卡整體性能有望獲得提升。但有觀點認為，美國出口管制仍存，預計輝達對大陸市場推出的RTX 5090 D的性能也將會進行削減，相比RTX 4090 D來說可能並不會提升多少。

至於外界關注的定價方面，因為現有的RTX 4090 D與RTX 4090顯示卡的定價一致，因此推測RTX 5090 D也可能有相同趨勢，與RTX 5090的定價一致。

根據美國出口管制的要求，輝達出口大陸市場的GPU 的總處理能力（TPP）需要低於4,800分。最初的RTX 4090超出上述限制，迫使輝達推出「降規」版的RTX 4090 D，核心數量減少了約11%，整體性能降低了約10%。不過有大陸科技博主稱，雖然AI算力有落差，但據實測，遊戲性能並沒有落後太多。

在美國晶片限制令下，輝達此前針對中國市場推出特供的H20晶片，市調機構SemiAnalysis的最新預測數據顯示，輝達今年將向中國市場運送超過100萬顆新的H20晶片，預計將為其帶來超過120億美元的收入。