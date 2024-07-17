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立院要解除大陸旅遊禁令 交長：盼兩岸觀光更對等

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華（左二）、交通部長李孟諺（左三）今天會勘國3南投服務區。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（左二）、交通部長李孟諺（左三）今天會勘國3南投服務區。圖／南投縣政府提供

交通部觀光署今年宣布禁組團赴中國旅遊，立院國民黨、民眾黨團要求解除組團赴中國觀光限制，交通部長李孟諺今天表示，希望兩岸的觀光交流能更為對等，以今年1至6月來看，台灣赴中國旅遊達110萬人次，而中國赴台灣則只有15萬人次，希望未來對岸能在自由行、小三通，雙邊的團客都能逐步增加。

觀光署禁止組團赴大陸旅遊，衝擊旅遊業，旅遊業者原本期待能解除「禁團令」，但賴政府遲未解禁，國民黨立法院黨團在藍白動員優勢下經表決，通過國民黨、民眾黨所提修正動議，決議在維護安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴中國觀光限制，並先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等離島縣旅遊觀光。

李孟諺說，對於立院決議要求解除大陸旅遊禁令，交通部希望能更為對等，尤其，今年1至6月，台灣到中國旅遊多達110萬人次，而中國到台灣僅15萬人次，盼望對岸在小三通、自由行，甚至團客部分都能更對等。

交通部長 國旅 國民黨

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