亞銀上調亞太發展中國家經濟預測至5% 大陸維持4.8％不變

亞洲開發銀行（ADB）小幅上調今年亞洲發展中國家的增長預測至5%，因國內需求和出口增長走強，但同時指一系列重要選舉和地緣政治緊張局勢帶來的下行風險依然存在。

亞銀對中國大陸2024年和2025年的經濟增長預測分別維持4.8％和4.5％不變。

香港信報報導，亞銀報告表示，目前預計亞太地區46個經濟體今年的經濟增長率為5％，略高於4月預測的4.9％，2023年的增長率為5.1％。亞銀維持對明年增長4.9％的預測。

亞銀指出，與主要經濟體（特別是美國）選舉相關的政策不確定性給前景蒙上陰影，中東和烏克蘭衝突可能升級也帶來挑戰。

亞銀對大陸2024年和2025年的經濟增長預測分別維持4.8％和4.5％不變，但指出大陸房地產市場的低迷可能會加劇，導致增長前景減弱。