快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

亞銀上調亞太發展中國家經濟預測至5% 大陸維持4.8％不變

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
亞洲開發銀行（ADB）。路透
亞洲開發銀行（ADB）。路透

亞洲開發銀行（ADB）小幅上調今年亞洲發展中國家的增長預測至5%，因國內需求和出口增長走強，但同時指一系列重要選舉和地緣政治緊張局勢帶來的下行風險依然存在。

亞銀對中國大陸2024年和2025年的經濟增長預測分別維持4.8％和4.5％不變。

香港信報報導，亞銀報告表示，目前預計亞太地區46個經濟體今年的經濟增長率為5％，略高於4月預測的4.9％，2023年的增長率為5.1％。亞銀維持對明年增長4.9％的預測。

亞銀指出，與主要經濟體（特別是美國）選舉相關的政策不確定性給前景蒙上陰影，中東和烏克蘭衝突可能升級也帶來挑戰。

亞銀對大陸2024年和2025年的經濟增長預測分別維持4.8％和4.5％不變，但指出大陸房地產市場的低迷可能會加劇，導致增長前景減弱。

延伸閱讀

港政黨提議 北京劃出300公頃飛地供香港管理開發

賣一輛C級賓士賠31萬 德系豪車集體退出大陸車市價格戰

大陸6月非在校青年失業率13.2% 連續第三個月下降

半導體和AI出口勁揚 亞銀將台灣今年GDP大幅上修至3.5％

相關新聞

大陸金融機構駐港員工被要求退還獎金 金額最高達千萬

大陸金融行業裁員降薪潮再添陰霾。知情人士指出，有陸資金融機構旗下香港員工被要求退還部分已發獎金，金額最高達港幣上千萬元。

亞銀上調亞太發展中國家經濟預測至5% 大陸維持4.8％不變

亞洲開發銀行（ADB）小幅上調今年亞洲發展中國家的增長預測至5%，因國內需求和出口增長走強，但同時指一系列重要選舉和地緣...

科技戰再升級？美施壓盟友收緊對陸晶片限制 點名東京電子和ASML

美國拜登政府已經通知盟友，如果日本東京電子（Tokyo Electron）和荷蘭阿斯麥（ASML）等公司，繼續向大陸提供...

高階不行低階太卷 陸工信部：晶片自給率僅10%

大陸工信部電子五所元器件與材料研究院高級副院長羅道軍日前公開表示，大陸車規級晶片自給率不足10%，需要努力的地方還很多。...

美持續對台軍售 陸外交部：暫停與美舉行新一輪軍控與防擴散磋商

中美曾在2023年11月於華盛頓舉行軍控與防擴散磋商，不過有個別美國高級官員在不同場合，指責大陸拒絕和美方舉行新一輪磋商...

三中全會後探口風 美企高層下周訪京 探聽經濟政策第一手消息

中共20屆三中全會18日閉幕，經濟政策是否改弦更張受到矚目。香港媒體17日引述消息報導，一群重量級美國企業的高階主管將於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。