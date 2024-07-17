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科技戰再升級？美施壓盟友收緊對陸晶片限制 點名東京電子和ASML

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美施壓盟友收緊對陸晶片限制，點名東京電子和ASML。美聯社
美施壓盟友收緊對陸晶片限制，點名東京電子和ASML。美聯社

美國拜登政府已經通知盟友，如果日本東京電子（Tokyo Electron）和荷蘭阿斯麥（ASML）等公司，繼續向大陸提供先進的半導體技術，美國將考慮對大陸採取最嚴厲的貿易限制措施。

彭博報導，知情人士表示，為了尋求與盟友的影響力，美國正在考慮是否實施一項名為「外國直接產品規則」（FDPR）的措施，根據此項規則，就算是使用最少量美國技術的外國製造產品，美國也可實施管制。

東京電子與 ASML 生產對半導體業至關重要的晶片製造設備，美國希望進一步限制他們在大陸的業務。知情人士透露，美國正在向日本與荷蘭官員提出這一想法，如果兩家公司無法自行收緊對中貿易，那麼美國實施這項做法的可能性就將加大。

大陸外交部發言人林劍17日回應指出，中方已多次就美國惡意封鎖打壓大陸半導體產業表明嚴正立場，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華的芯片出口管制，脅迫別國，打壓大陸半導體產業，嚴重破壞國際貿易規則，損害全球產供鏈穩定，不利於任何一方。中方對此一貫堅決反對。

林劍提到，希望相關國家明辨是非，堅決抵制脅迫，共同維護公平開放的國際經貿秩序，真正維護自身的長遠利益。

半導體 美國 荷蘭

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