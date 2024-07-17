高階不行低階太卷 陸工信部：晶片自給率僅10%

大陸工信部電子五所元器件與材料研究院高級副院長羅道軍日前公開表示，大陸車規級晶片自給率不足10%，需要努力的地方還很多。「建議做車規晶片的企業儘量往高階走，低階現在又開始卷的不行了。」

快科技報導，羅道軍談到，大陸擁有最大的新能源車產能，用量也是越來越多。但是，車規級晶片的自給率確實目前不到10%，是結構性的短缺。

他建議做車規晶片的企業儘量往高階走，低階現在又開始卷的不行了。「我們有一句俗語叫只要國人會做的事情，很快就會決掉，所以必須要不斷的創新。」

羅道軍強調，大陸現在的產業裡面兩個亮點，一個新能源，一個汽車。

他坦言，「如今國際環境越來越差，車企的內卷也越來越厲害。所以對晶片來講，車是一個好的行業，應用也越來越多。結構性矛盾也創造了很好的機會。」

IT之家報導，工信部 6 月發布「2024 年汽車標準化工作要點」，提到要加大智慧網聯汽車標準研製力度、強化汽車晶片標準供給、升級汽車安全標準、夯實汽車電子標準等重要工作。