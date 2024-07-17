聽新聞
test
0:00 / 0:00
美持續對台軍售 陸外交部：暫停與美舉行新一輪軍控與防擴散磋商
中美曾在2023年11月於華盛頓舉行軍控與防擴散磋商，不過有個別美國高級官員在不同場合，指責大陸拒絕和美方舉行新一輪磋商，也未對美方有關提議作出實質性的回應。大陸外交部發言人林劍17日表示，由於美方持續對台軍售，為此中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面的責任完全在美方。
林劍指出，一段時間以來，美方無視中方的堅決反對和反覆交涉，持續對台軍售，採取一系列嚴重損害中方核心利益，破壞雙方政治互信的消極舉動，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。
林劍提到，為此中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面的責任完全在美方。中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上，與美就國際軍控議題保持溝通，但美方必須尊重中方的核心利益，為雙方的對話交流創造必要條件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言