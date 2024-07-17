美持續對台軍售 陸外交部：暫停與美舉行新一輪軍控與防擴散磋商

中美曾在2023年11月於華盛頓舉行軍控與防擴散磋商，不過有個別美國高級官員在不同場合，指責大陸拒絕和美方舉行新一輪磋商，也未對美方有關提議作出實質性的回應。大陸外交部發言人林劍17日表示，由於美方持續對台軍售，為此中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面的責任完全在美方。

林劍指出，一段時間以來，美方無視中方的堅決反對和反覆交涉，持續對台軍售，採取一系列嚴重損害中方核心利益，破壞雙方政治互信的消極舉動，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。

林劍提到，為此中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面的責任完全在美方。中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上，與美就國際軍控議題保持溝通，但美方必須尊重中方的核心利益，為雙方的對話交流創造必要條件。