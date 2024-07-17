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在中投資報酬欠佳 淡馬錫：市場信心不夠是挑戰

中央社／ 上海17日電

新加坡淡馬錫控股投資中國資產組合部分表現欠佳。新加坡淡馬錫控股中國區主席吳亦兵認為，目前中國資本市場一大挑戰是資本流動，信心則影響了資本怎麼流動。

新加坡淡馬錫控股（Temasek）9日發布截至今年3月底的2024財政年度年報。據聯合早報當時報導，年報顯示，由於中國資本市場表現不佳，部分抵消了投資組合淨值成長；淡馬錫投資美洲比重（22%）10年來第一次超過中國（19%）。

第一財經17日刊載吳亦兵專訪內容。

吳亦兵認為，中國資本市場目前面臨的一大挑戰是資本流動。他說，除了地緣風險、經濟信心等因素外，又缺乏財富效應，資本流出在這時候會比較明顯；大家大多關注外資，其實真正需要關注的是內資，也就是長期資本、耐心資本。

吳亦兵觀察，從去年以來，印度和日本資本市場是資本流入最為明顯的亞洲市場，幾乎全部是本土資金支撐上漲；由於財富效應，外資基金再跟進，不過比重較小。

他說明，所謂財富效應是指「哪兒有錢賺，資金就往哪兒流」，資本流動又受信心影響較大；信心反過來也會影響資本流動，例如目前中國市場允許保險資金配置股票比率上限達40%以上，現有實際投資比重卻遠遠低得多。

「宏觀層面，政策如何從供給端轉到需求端，我們會持續關注」，吳亦兵強調，將會持續關注中國消費需求、企業需求如何恢復的問題，以及房地產風險如何化解等挑戰。

他強調，中國的定存規模持續創新高，民眾對於財富效應的預期降低、信心不足，幾乎所有人在2021年前都會堅定地認為「明年會比今年賺錢更多」，現在則已經不同。

吳亦兵認為，政策如何提振消費、帶動消費者物價指數（CPI）走強，這是目前需要關注的重點；發放「消費券」是一個可以嘗試的提振需求政策。

財富 資本市場

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