中共三中全會 分析：著眼未來對近期經濟影響甚微

中共20屆三中全會正在召開，中國面臨多重經濟壓力，加上近期的經濟數據低於預期，外界期待這次的會議能對症下藥。但分析認為，會議結論會聚焦長期改革，對近期經濟成長影響甚微。

根據中國統計局近期發布的數據顯示，中國經濟在今年第2季步履蹣跚。此時正逢20屆三中全會，會提出什麼樣的刺激經濟政策，成了外界關注的重點。

英國廣播公司（BBC）中文網16日發表以「中共三中全會前中國承受經濟放緩之痛，中長期規劃對近期增長影響甚微」為題的報導指出，1980年代以來的中共的三中全會成果往往能改變中國的歷史敘事，包含1978年鄧小平向世界開放了中國市場；2013年習近平曾暗示放鬆「獨生子女」政策。因此外界對這次的三中全會抱有期待。

但這篇文章也分析，在中共總書記習近平加強領導人中央集權之下，這次三中全會是否存在出現大膽舉措和討論的空間，仍有不確定性，「這次三中全會可能僅是一次橡皮圖章式的過場，只是為了宣布已經決定的政策」。

另一方面，經濟學者也對這次會議能否發布更加快速、積極的經濟修復措施表示懷疑。報導引述投資公司先鋒集團（Vanguard）亞太區首席經濟學家王黔指出，中共高層聚焦於長期和更加重要的改革，以釋放長期成長潛力，對於近期成長「影響甚微」。

即便如此，市場分析人士仍在關注會後的公報會傳遞怎麼樣的「優先訊號」，特別是針對房地產危機與需求減弱的情形。

報導引述恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹指出，中國有超過4000家銀行，其中90%以上是小型地方銀行，極度容易暴露在房地產和政府債務危機之下。他認為中共高層會「推動小銀行合併」。

中國的生產者物價指數（PPI）上個月繼續下滑，消費者物價指數（CPI）年增0.2%，為近3個月來的最低。與此同時，6月的社會消費品零售總額增幅僅為2%，低於預期，顯示消費者對於支出保持謹慎態度，對未來感到不確定。

前國際貨幣基金（IMF）中國區負責人普拉薩（Eswar Prasad）說，「主要的擔憂來自房產損失，商業領域以及投資者對政府應對不利經濟環境的能力信心不足。」

另一個問題在於「北京是否有意願發布讓市場和觀察者滿意的措施」。

王丹觀察，北京不願採取短期刺激計畫，比如向家庭發放現金，與之相反，「預計他們會再次強調改善供應鏈和高科技產業」。