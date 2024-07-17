賣一輛C級賓士賠31萬 德系豪車集體退出大陸車市價格戰
曾經在大陸市場叱吒風雲的德國豪華汽車品牌，在經歷一輪又一輪價格戰後終於不支退場。以賓士為例，每賣一輛C-Class就要賠人民幣7萬元（新台幣31.8萬元），因此繼BMW將退出大陸車市價格戰後，賓士、奧迪也將跟進，改實施「減量穩價」的銷售策略。
財聯社報導，1名擔任大陸BMW 4S店（汽車銷售、維修、配件和資訊服務門市）的銷售人員指出，雖然現在BMW在售車款的優惠力道依然很大，但BMW多款車型售價都已分別上調，希望能夠調回到2、3年前比較「常態」的價格上。
賓士4S店的銷售顧問則稱，目前價格還處於比較平穩的狀態，「但是可以肯定的說，接下來肯定會漲價。」不過到店價格可以進一步商談。
奧迪的經銷商則指出，包含奧迪多款主銷車型售價都有了小幅上調，後續可能還會陸續往上調，但幅度不會太大。
無論是賓士、BMW或者奧迪，大陸車市不斷掀起的降價潮，已使經銷商如履薄冰。1名賓士4S店銷售人員透露，很多車型目前都是「賠本甩貨」，賣一輛C-Class就要賠人民幣7萬元，坦言這不是一個可持續的經營狀態。
中國汽車流通協會專家委員會專家委員李顏偉預計，大陸下半年的豪華車市場將會調整銷量，進一步減少新車銷售折扣，各家豪華品牌車企，都會努力穩定整體豪華車市場價格體系。
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