華為Pura 70全系出貨量大增125% 預計今年出貨量將突破1,000萬支

華為內部相關人士透露稱，截至16日華為Pura70全系出貨量對比P60系列年增125%，分析師預計今年出貨量將突破1,000萬支，成為蘋果iPhone 15和16系列的主要競爭對手之一。

新浪財經報導，諮詢公司TechInsights稍早發表報告指出，Mate 60 Pro系列在大陸5個月內（2023年8月至12月）的出貨量為620萬支。Pura 70系列預計將在2024年出貨超過1,000萬支。

華為Pura 70系列在今年4月18日正式開售，首發共四款，Pura 70 Ultra售價人民幣9,999元起，Pura 70 Pro售價人民幣6,499元起，Pura 70 Pro+人民幣7,999元起售，Pura 70 人民幣5,499元起。

華為Pura 70系列新品上架不到1分鐘就被搶購一空，延續了Mate 60系列的火熱行情。

TechInsights分析師表示，Pura 70系列預計將在2024年出貨超過1000萬支，成為蘋果iPhone 15和16系列的主要競爭對手之一。

有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤之前也曾預測，如果手機庫存回補需求強勁，Pura 70系列出貨量甚至有望增長230%到1300-1,500萬支。

根據Canalys先前發佈的2024年第1季大陸智慧手機市場調查報告，華為時隔13個季度，重奪大陸市場第一，出貨量暴增70%。

如今看來，華為手機已經扛過了艱難歲月，強勢回歸。

值得注意的是，最近華為常務董事、終端BG董事長余承東，也提到了華為最艱難時期，直言作為全球5G的領導者，連5G都沒有，日子過得非常艱難，非常低落，一直鼓勵團隊不要氣餒。