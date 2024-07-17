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大陸6月非在校青年失業率13.2% 連續第三個月下降

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸6月非在校青年失業率13.2%，連續第三個月下降。中新社
大陸6月非在校青年失業率13.2%，連續第三個月下降。中新社

大陸國家統計局17日發布6月分年齡組失業率數據，全大陸城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為13.2%，是連續第三個月下降。

6月，全大陸城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為13.2%，不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.4%，不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為4.0%。5月的不包含在校生的失業率，這三個年齡段數據分別是14.2%、6.6%、4.0%，亦即除了30到59歲持平外，前二者都較上月下降；15到24歲甚至下降了一個百分點。

稍早前，國家統計局公布，上半年，全大陸城鎮調查失業率均值為5.1%，較上年同期下降0.2個百分點。5、6月就業總體平穩，失業率保持在5.0%的水平。

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