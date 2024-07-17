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新質生產力重塑就業 中國工科畢業生薪資領先

中央社／ 北京17日電

調查顯示，受益於新能源、新能源汽車、半導體、機器人等先進製造業發展，中國工科畢業生在大學生就業率、就業收入上雙雙領先。

綜合財新網、明報等陸港媒體近日報導，中國第三方社會調查機構麥可思研究院近日公布2024年版就業藍皮書（包括「2024年中國本科生（大學生）就業報告」和「2024年中國高職生就業報告」），調查了2023屆應屆大學生、高職生畢業半年後的就業狀況。

藍皮書顯示，2023屆大學畢業生就業率86.4%、平均月收入人民幣6050元（下同，約新台幣2.7萬元），高職畢業生就業率88.9%、平均月入4683元，收入都超過同期城鎮居民月均可支配收入（4318元）；但薪資增速明顯放緩，大學、高職畢業生收入分別年增1%、2%。

調查顯示，工科生明顯更受市場歡迎，畢業半年就業率排名前50的科系中，工科專業占近7成，其中能源動力類（95.3%就業）、電氣類專業（95%就業）排前2位；電子信息類科系起薪最高，達6802元；多年前熱門的經濟學（6088元）和理學（5964元）月薪較低。

高職方面，生物與化工、能源動力與材料、裝備製造專業畢業生的就業率連續兩年占據前3位。

藍皮書還顯示，受少子化、房產市場低迷，教育業、建築業就業趨向收縮，5年來，2023屆大學畢業生在教育業就業占比下跌2.3個百分點，建築業下跌1.9個百分點；高職畢業生在建築業5年間就業占比下跌1.9個百分點；學前教育領域月薪3208元，較2021屆下降5.2%。

基於就業率、薪資水準和就業滿意度，藍皮書發表2024年大學就業專業榜單，「綠牌」專業包括：微電子科學與工程、電氣工程自動化、新能源科學與工程、能源與動力工程、機械電子工程、機械人工程；被形容為不樂觀的「紅牌」專業中，繪畫、應用心理學、法學連續3年上榜。

2024年高職就業「綠牌」專業包括新能源汽車技術、智慧控制技術、電氣自動化技術、應用化工技術、石油化工技術、鐵道機車；「紅牌」專業包括法律事務、小學教育、英語教育、語文教育專業。

「新質生產力」是中共總書記習近平去年9月考察黑龍江期間首次提到的新詞彙，據稱是指「創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態」；今年1月31日，習近平在中共中央政治局第11次集體學習時強調，加快發展新質生產力，扎實推進高質量發展。

隨後中國國務院總理李強3月進行政府工作報告時強調，「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」。

大學生 建築 科系

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