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中國官方：6月非在校青年失業率13.2% 連3個月下降

中央社／ 台北17日電

中國國家統計局今天發布6月份非在校青年失業率數據。其中，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為13.2%，較5月份下降1個百分點，為連續3個月下降。

根據這項以年齡區分的官方失業率數據，6月份，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為13.2%，較5月份下降1個百分點；不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.4%，較5月下降0.2個百分點；不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為4.0%，與5月持平。

中國國家統計局日前公布，6月全國城鎮調查失業率為5%，與5月持平，較去年同期下降0.2個百分點。6月份31個大城市城鎮調查失業率為4.9%。

今年上半年的全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，與去年上半年比較，下降0.2個百分點。

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