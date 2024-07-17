中國官方：6月非在校青年失業率13.2% 連3個月下降
中國國家統計局今天發布6月份非在校青年失業率數據。其中，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為13.2%，較5月份下降1個百分點，為連續3個月下降。
根據這項以年齡區分的官方失業率數據，6月份，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為13.2%，較5月份下降1個百分點；不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.4%，較5月下降0.2個百分點；不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為4.0%，與5月持平。
中國國家統計局日前公布，6月全國城鎮調查失業率為5%，與5月持平，較去年同期下降0.2個百分點。6月份31個大城市城鎮調查失業率為4.9%。
今年上半年的全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，與去年上半年比較，下降0.2個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言