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奢侈品迎「奢侈恥辱」逆風！美媒：大陸富人面臨經濟低迷 不敢炫富

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
隨著經濟低迷，大陸的富人在炫耀財富方面變得越來越謹慎，這給大陸的奢侈品市場帶來了壓力。圖為奢侈品牌愛馬仕門市。路透
隨著經濟低迷，大陸的富人在炫耀財富方面變得越來越謹慎，這給大陸的奢侈品市場帶來了壓力。圖為奢侈品牌愛馬仕門市。路透

奢侈品迎「奢侈恥辱」逆風。隨著經濟面臨逆風，大陸的富人在炫耀財富方面變得越來越謹慎，這給大陸的奢侈品市場帶來了壓力。

CNBC報導，貝恩諮詢公司 6 月的一份報告稱，面對充滿挑戰的宏觀經濟環境、GDP 成長乏力和消費者信心疲軟，大陸出現所謂的「奢侈品恥辱」跡象，這些因素損害了中產階級的消費和公司。

貝恩公司高級合夥人鄧旻表示，並不是大陸的富人不願意在奢侈品上花錢，「實際上，我們在大陸繼續看到一些頂級品牌的表現非常強勁，只是人們對一些渴望的消費，變得更加謹慎，並將繼續這樣做。」

貝恩公司合夥人兼時尚與奢侈品全球主管達皮齊奧（Claudia D’Arpizio）指出，富有的顧客害怕被視為過於招搖或過於賣弄。

達皮齊奧指出，「奢侈恥辱」，類似於 2008 年至 2009 年美國發生的事情，即使是有能力購買這些產品的人也不太願意這樣做。

相反的是，大陸消費者越來越青睞「安靜的奢華」風格、投資品以及「更微妙」和「不那麼引人注目」的奢侈品。

大陸是世界第2大經濟體，擁有超過9.8萬名、淨資產超過3,000萬美元（約新台幣9. 8億元），僅次於美國。然而，在新冠疫情之後，由於成長放緩和消費低迷的預期，經濟一直面臨壓力。隨著大陸繼續應對青年高失業率和房地產問題，一些大陸購物者在經濟不確定的情況下開始不再炫耀。

鄧旻指出，由於大陸消費者正變得更加「成熟」，雖然他們過去更願意為外國品牌支付溢價，但如今，許多人是根據產品的品質，或品牌提供的價值主張進行購買的。

貝恩在報告中表示，儘管全球個人奢侈品產業預計將溫和成長，增幅高達4%，即高達4200億美元（約新台幣13.9兆元），但大陸奢侈品市場卻「舉步維艱」且「整體萎縮」。

大陸的政治定位，也對大陸消費者「奢侈品恥辱」起了一定的作用。奧緯諮詢（Oliver Wyman）負責人周啟明表示，「政府一直在推動共同富裕，他們一直在勸阻任何形式的拜金主義。」

今年5月，大陸開始打擊「炫富」行為，並禁止一些以奢華生活方式聞名的網路紅人出現在大陸社群媒體網站上。

達皮齊奧認為，大陸的共同富裕運動，對大陸人產生了心理影響，因為該國的一些富人已經開始將資金轉移出國。

富人 消費者

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