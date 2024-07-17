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川普提名80後副手范斯 胡錫進諷：學了一嘴「反華腔調」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國共和黨總統候選人川普（左），選擇俄亥俄州參議員范斯（右）為副手。路透
美國共和黨總統候選人川普（左），選擇俄亥俄州參議員范斯（右）為副手。路透

美國共和黨總統候選人川普，選擇俄亥俄州參議員范斯為副手，范斯不僅大陸態度強硬，還稱大陸是美國的「最大威脅」。時常針對時事發表評論的環球時報前總編胡錫進表示，「其實這話已經在美國政界滿天飛了，不知多少人重複過，范斯一看就是在鸚鵡學舌，模仿『反華的老前輩們』，以彰顯他『對大陸的強硬』，這一強硬已經是美國總統選舉必有的『道義制高點』之一。」

胡錫進指出，范斯是美國的一個幸運兒，37歲當選美國聯邦參議員，39歲成為副總統候選人，連跨兩大步。雖然出身貧寒，但是一路太順利了，「我相信范斯有點飄。他對國際政治的理解註定很淺，又需要做出很堅決、有魄力的樣子，其實他既有年輕政客的狂傲，又有缺少專業性的心虛。」

胡錫進認為，川普選范斯做競選搭檔，一是看中他能夠幫助吸引關鍵搖擺州之一俄亥俄州的選票，二是看中他的年輕可以彌補自己年齡大的弱點。范斯是高度民粹的，在反移民、反自由貿易上與川普一拍即合。

胡錫進表示，大陸有過對付川普政府的完整經驗，無論川普還是范斯，他們現在嚷嚷最凶的就是提高關稅，這已經很老套了。由於川普挨了一槍但倖存下來，共和黨全力將他塑造成「美國英雄」，輿論對他戰勝拜登重返白宮的預測增加了不少，最終鹿死誰手，還待時間解開謎底。

胡錫進最後強調，即使川普和范斯贏得大選，大陸對付他們也是駕輕就熟的。「其實美國兩黨的對華態度基本是一順的，差別很小，大陸仰賴的是自己的實力，管你誰當政，惹上大陸，我們一定以牙還牙，大陸可不是嚇大的。」

川普 美國 范斯

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