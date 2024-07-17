IMF上調今年大陸經濟成長0.4個百分點到5%，明年也上調為4.5%
據俄羅斯衛星通訊社，國際貨幣基金組織在最新報告中將2024年中國經濟預期成長率提高至5%，2025年提高至4.5%。
根據表列數值，中國今年的GDP成長率將比4月的預測值高出0.4個百分點。 而對2025年的GDP成長測，也同時調高了0.4個百分點。報導稱，正如報告所指出的，中國經濟預期的改善是由於在全球需求成長的背景下，中國國內消費的成長和商品出口的增加。
據IMF的展望報告，IMF說這次上調了對新興市場和發展中經濟體的成長預測；而推動這一成長上調的動力來自於亞洲，特別是中國和印度的強勁經濟活動。對中國來說，2024 年的預測上調至 5%，主要是由於在第一季私人部門消費的反彈和出口強勁。2025年的增長則將放緩到4.5%，並在2029年持續下降到只有3.3%的增長，主要是因為人口老化和生產力成長放緩所帶來的不利因素。
但IMF對於全球的成長預期並未改變，在報告的前頁上仍指出，預計全球經濟成長將與 2024 年 4 月的《世界經濟展望》(WEO) 預測一致，即 2024 年成長 3.2%，2025 年成長 3.3%。
IMF指出，服務業通膨阻礙了通貨緊縮進程，這使得貨幣政策正常化變得更加複雜。因此，在貿易緊張局勢升級和政策不確定性增加的背景下，通膨上行風險增加，導致利率在更長時間內走高的可能性。因此，應該仔細安排政策組合的順序，以實現價格穩定並補充減少的緩衝。
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