陸發改委訪滬 「一對一」挽留外資

留住外資是大陸當局提振經濟的重要工作，中共廿屆三中全會召開之際，大陸國家發改委昨表示，發改委外資司九至十二日前往上海市及陝西省考察當地外企，並展開「一對一」交流座談，深入了解外企面臨的問題並給予回應，試圖提振外企信心。

本月初，大陸國務院副總理何立峰在北京主持召開外資工作座談會時表示，要進一步放寬市場准入，破除不合理限制，並要準確把握當前引資工作面臨的新形勢，進一步增強信心和決心，進一步做好吸引和利用外資工作。他還向「外資大省」喊話，要求地方扛起責任，加大精準招商引資力度。何立峰還稱，要一視同仁支持大陸內外資企業參與大規模設備更新、政府採購、招投標等，暢通外資企業訴求反映和解決管道。

大陸國家發改委官網昨發布，為落實國務院部署要求，進一步做好吸引和利用外資工作，發改委外資司於九至十二日前往上海及陜西，實地走訪調研（考察）當地外資企業。發改委指出，在走訪調研期間，與外企展開「一對一」交流座談，主動說明大陸利用外資政策，深入了解外企當前面臨的問題困難及有關工作建議，就其重點關切問題予以回應，進一步提振外企的預期和信心。

不過，發改委發布訊息中，並未說明參訪了哪些外資企業，也沒有提到外企具體反映及建議的問題及事項。

此前，大陸國務院總理李強六月廿六日主持召開的國務院常務會議指出，外資企業在構建中國新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資，並要「多措並舉穩外資」，要持續提升投資便利化水準。