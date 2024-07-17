川普若當選擬對陸徵60％關稅 瑞銀：陸經濟成長恐砍半

美國前總統川普在經歷槍擊事件後，聲勢如日中天，市場已在評估川普當選後對美中經貿的影響，尤其川普年初曾揚言，如果當選將考慮對大陸進口商品徵收百分之六十關稅，恐成美中經貿最大灰犀牛。根據瑞銀集團最新研究顯示，如果上述情況發生，將導致大陸經濟成長率減半以上，凸顯川普重新入主白宮對北京構成的風險。

根據大陸國家統計局周一發布，今年上半年（前二季度平均）大陸國內生產毛額（GDP）成長率為百分之五。按照瑞銀的研究，意味著大陸未來GDP成長率可能會下降二點五個百分點，對大陸經濟甚至全球經濟都會是重大衝擊。

彭博報導，瑞銀集團研究報告是基於以下假設，即在美國對大陸進口商品徵收百分之六十的關稅後，部分貿易透過第三國轉移，大陸不會報復，其他國家也不會跟隨美國一起對大陸產品徵收關稅。

瑞銀報告研判，對經濟成長的拖累中，一半將來自出口下滑，其餘則來自消費和投資所受到的打擊。瑞銀首席中國經濟學家汪濤等人表示，隨著時間推移，透過經由其他經濟體更多的出口和生產，有助於減少美國關稅上漲的影響，但其他國家也存在提高對大陸進口產品關稅的風險。

出口是大陸經濟今年強勁的成長動力，迄今為止淨出口占經濟擴張的百分之十四，上個月大陸的貿易順差升至創紀錄的九九○點五億美元，卻也引發貿易夥伴的警惕，愈來愈多國家擔心大陸的出口會取代自身的產能，迫使工廠關閉，損害經濟成長，因而考慮徵收關稅或採取措施應對。

瑞銀預估大陸明年經濟成長率為百分之四點六，二○二六年為百分之四點二。儘管大陸當局推出一些刺激政策以反制任何關稅造成的影響，但未來兩年的經濟成長率也可能比預估值還低。

至於大陸如何因應，瑞銀報告稱，大陸政府可能採取財政措施和寬鬆的貨幣政策來減輕關稅大幅上調的影響，相關資金可能來自特別國債的發行。有經濟學家研判，大陸央行可能會使人民幣貶值百分之五至十。