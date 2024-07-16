出席雲台會 陸國台辦副主任：為台企創造更有利條件

第十二屆滇台經貿文化交流合作研討會（雲台會）16日在昆明開幕，大陸國台辦副主任潘賢掌表示，大陸為台企拓展大陸內銷市場和參與國家重大發展戰略拓展更廣闊空間，創造更有利條件，懲治極少數「台獨」頑固分子，是對那些「愛好和平、認同自己是中華民族兒女的廣大台灣同胞」的真誠關懷和最好保護。

據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」，潘賢掌出席雲台會並在雲南走訪調研了當地相關台資企業。

在16日的開幕式上，潘賢掌說，隨著「中國式現代化」全面推進，新發展格局加速建設，新質生產力不斷培育，現代化產業體系持續完善，大陸作為台商台企投資興業、做大做強的最佳選擇將更加突出。

他表示，大陸持續完善惠及台胞台企的政策和制度，為台企拓展大陸內銷市場和參與國家重大發展戰略拓展更廣闊空間，創造更有利條件，助力台胞台企在大陸發展的利益更多、福祉更實、未來更好，不斷增強台胞台企的獲得感、幸福感和參與民族復興的自豪感。

對於懲治「台獨」頑固分子的意見發布，潘賢掌說，「台獨」和台海和平水火不容，和同胞福祉背道而馳。「祖國大陸依法精準懲治極少數『台獨』頑固分子，本質上是對那些愛好和平、認同自己是中華民族兒女的廣大台灣同胞的真誠關懷和最好保護。」

今年雲台會，藍營方面是由國民黨前主席洪秀柱出席。她說，希望能夠累積兩岸互信，強化兩岸產業的互補性，一方面要相互扶持、共同提升產業的競爭力；另一方面，台商可提供長期經略東南亞的豐富經驗，讓兩岸攜手共建並強化在東南亞、南亞的通路脈絡韌性，共享RCEP新機會。

商業總會理事長許舒博也率團出席雲台會，他表示，台灣在高科技產業、服務業等方面有優勢，雲南在有機農業、旅遊業、食品加工業、綠色製造等方面有豐富資源，雲台兩地在經濟產業方面優勢互補，擁有豐富的合作機會。

本屆雲台會以「共享RCEP新機遇，開創雲台融合新局面」為主題，兩岸約350人出席開幕式。16日至19日，雲台會部分專項活動及拓展活動將在雲南昆明、玉溪、保山等地同步舉辦，包括「首屆雲台青年企業家春城沙龍」、「台灣工商團體雲南行」、「首屆東西部台協會會長雲南行」、「雲台現代農業發展與鄉村振興產業合作對接會」等。