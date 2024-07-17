北京科博會 首設東盟展區

第二十六屆中國北京國際科技產業博覽會（北京科博會）於7月13日至16日在北京國家會議中心舉辦，本屆科博會展覽總面積約2.2萬平方米，共設置智能製造、醫藥健康、數字經濟和區域創新發展等6個專題展區，1000餘項科技創新成果集中亮相，中外參展企業和機構300餘家，並首設東盟（東協）展區。

中新社報導，泰國數字經濟促進局執行副總裁蘇巴孔幾乎看完所有展覽，他印象最深的是人工智能相關成果展示。他表示，當前，泰國正大力推進人工智能和數字技術，希望通過北京科博會與相關領域企業探索合作，共話商機。

他說，中國發展速度很快且對來自國際市場的合作夥伴持非常開放的態度，樂與他們共享機遇。他提到，泰中互免簽證協定今年3月起生效，為雙方民眾跨境移動提供了便利，將加速雙方合作的步伐。

馬來西亞技術與創新研究加速器首席生態官薩夫萬表示，北京科博會聚集很多高水平的企業、組織以及科研機構等，涵蓋了諸多前沿領域。今年是中馬建交50周年，今年以來，雙方已開展了諸多務實合作，他希望通過本屆科博會尋找更多有合作意願的夥伴以及想在東南亞投資興業的中國科技企業。

中國生產的新款電動汽車小米汽車吸引了眾多觀眾，來自古巴的薩沙就是其中之一。他是一位軟件開發領域的專家，對汽車使用的能源組件、操控系統及自動化技術等稱讚不已。這是他第一次來北京，整個城市隨處可見的科技感給他留下了深刻印象。

本屆科博會來自馬來西亞的ULTIMEAT公司展示微生物蛋白技術，短短幾天，已經有近十家企業前來洽商合作。