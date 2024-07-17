陸快遞 上半年增23.1％

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家郵政局15日公布2024年上半年郵政行業運行情況。上半年，中國快遞業務量累計完成801.6億件，中國快遞業務量同比增長23.1%（按可比口徑計算，下同）。

中新社報導，上半年，中國郵政行業寄遞業務量累計完成894.2億件，同比增長20.5%。

其中，快遞業務量累計完成801.6億件，同比增長23.1%。郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成8063.6億元（人民幣，下同），同比增長10.6%。其中，快遞業務收入累計完成6530.0億元，同比增長15.1%。

6月份，郵政行業寄遞業務量完成161.2億件，同比增長15.8%。其中，快遞業務量完成145.7億件，同比增長17.7%。郵政行業業務收入完成1407.2億元，同比增長6.3%。其中，快遞業務收入完成1158.9億元，同比增長8.6%。

上半年，同城快遞業務量累計完成74.2億件，同比增長20.6%；異地快遞業務量累計完成710.9億件，同比增長23.4%；國際／港澳台快遞業務量累計完成16.5億件，同比增長21.0%。同城、異地、國際／港澳台快遞業務量分別佔全部快遞業務量的9.3%、88.7%和2.0%。

中國郵政 人民幣

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