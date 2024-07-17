陸多地用電創高 專家：經濟發展好

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸用電量節節高升。圖為大陸超大單機容量的福建漳浦二期海上風電項目最後一台16兆瓦海上風電機組葉片安裝，此項目已經在今年6月底併網發電。（新華社）
大陸用電量節節高升。圖為大陸超大單機容量的福建漳浦二期海上風電項目最後一台16兆瓦海上風電機組葉片安裝，此項目已經在今年6月底併網發電。（新華社）

今年入夏以來，大陸多地用電負荷屢創新高，電力供應保障壓力增大。其中7月9日、10日，廣東用電負荷連續兩日創歷史新高，最高達到1.49億千瓦。福建用電負荷也在7月4日、5日兩創新高，最高用電負荷達到5275萬千瓦，較去年增長2.95%。專家稱，經濟向好發展是用電屢創新高的另一原因。

中新社援引南方電網消息，今年以來，廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區用電負荷快速增長，21個城市用電負荷創歷史新高。

中國國家能源局綜合司副司長、新聞發言人張星此前表示，預計今年夏期間，中國用電負荷將快速增長，最高負荷同比增長逾1億千瓦，電力保供面臨一定壓力。

今夏高溫天氣增加了降溫負荷需求。中國國家氣候中心副主任賈小龍日前表示，今年盛夏，除內蒙古東北部、東北地區中部和北部氣溫接近常年同期外，全國大部地區氣溫偏高。

中國電科院用電與能效研究所副所長李德智指出，今年夏季高溫天氣頻發，引起空調等降溫負荷進一步增長，是負荷增長主因。據中國電科院用電與能效研究所分析，中國夏季降溫負荷規模逐年攀升，降溫負荷占最大負荷比例達到30%至40%。

另方面，電力數據是經濟發展「晴雨表」，經濟向好發展是今年電力負荷屢創新高的另一原因。李德智表示，今年以來，中國經濟持續向好也帶動用電需求上升。

中國國家發改委公布的數據顯示，今年1至5月，全國全社會用電量同比增長8.6%，一、二、三產和居民生活用電量分別增長9.7%、7.2%、12.7%和9.9%。

值得關注的是，終端用能電氣化水平的提升也成為今年電力負荷增加的重要影響因素。工業領域電力需求側管理促進中心主任蔡義清指出，當前越來越多的領域和設備採用電力作為能源，如電動汽車的普及，進一步推高了電力需求。

報導稱，為應對電力負荷、保障電力供應。目前，煤電仍是中國電力供應的主力電源，中國電力企業聯合會數據顯示，2023年煤電發電量占總發電量比重接近六成。中電聯規劃發展部主任張琳日前表示，煤電企業提前謀劃開展儲煤工作，電廠存煤始終保持在近幾年歷史高位，為今年迎峰度夏電力保供打下堅實基礎。

另一方面，虛擬電廠也在今年電力保供中發揮了調動負荷資源的作用。深圳電網已經開始通過虛擬電廠調用，智能控制樓宇的中央空調溫度、充電樁的功率和儲能設備，解決全市尖峰負荷削減等實際問題。深圳虛擬電廠管理中心總經理程韌俐表示，該系統最高調節負荷21萬千瓦，相當於4萬戶居民用電負荷。

主任 廣東 經濟發展

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