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IMF：預計2024年大陸經濟增長5%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
IMF預計2024年大陸經濟增長5%。路透
IMF預計2024年大陸經濟增長5%。路透

國際貨幣基金（IMF）16日發布「世界經濟展望報告」更新內容，預計2024年大陸經濟增長5%，較今年4月報告的預期上調0.4個百分點。IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，大陸等亞洲新興經濟體仍是全球經濟主要引擎。

新華社報導，更新內容指出，今年年初，全球經濟活動和世界貿易有所鞏固。亞洲地區出口增長，特別是這一地區在技術領域的強勁表現，為貿易增長提供了動力。

因此根據IMF最新預計，2024年全球經濟增長預期維持3.2%不變，2024年和2025年全球貿易量將分別增長3.1%和3.4%，增速均比4月的預測提升0.1個百分點。

IMF第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）今年5月在北京宣布，IMF上調今年大陸經濟增長預期至5%，較4月預測值提高了0.4個百分點。

更新內容指出，全球範圍內通膨上行風險加大，特別是考慮到貿易摩擦加劇和政策不確定性增加，可能導致利率在更長時間內維持高位。

古蘭沙指出，如果發達經濟體抑制通膨進展不利，包括美國聯準會在內的各國央行可能需要將借貸成本維持在較高水準更長時間，這不僅將威脅全球經濟增長，加深美元上行壓力，還將對新興和發展中經濟體產生負面溢出效應。

此外，古蘭沙表示，美國債務占國內生產總值（GDP）比例持續上升，無疑對自身乃至全球經濟構成潛在風險。

更新內容還提到，全球經濟活動在今年上半年變得更加活躍，尤其是在科技領域。因此上調了今年新興市場和發展中經濟體的經濟增速至4.3%。報告還預計今年全球平均通膨率為5.9%，2025年將降至4.4%。

IMF 通膨

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