寧願部分虧損…大陸刻意壓低稀土價格 外媒：助攻電動車開拓國際市場

西方國家指控大陸產能過剩問題除了電動車之外，也涉及與電動車供應鏈有關的稀土產業。外媒報導指出，即使全球能源轉型推動稀土需求飆升，但稀土價格持續走低，主因在於控制全球稀土生產的大陸刻意壓低價格，目的是要增加大陸電動車在國際上的價格競爭力，並將國外稀土供應商從新能源產業供應鏈擠壓出局。

華爾街日報報導，近年來大陸政府透過採礦配額制度增加稀土產量，過剩產能只好由行業來消化。根據數據供應商Fastmarkets表示，2024年首批配額顯示，大陸國有礦業公司將生產13.5萬噸稀土，比2023年的可比配額增加近13%。

然而，稀土市場的需求並沒有達到預期。6月數據顯示，大陸製造業連續第2個月萎縮，在消費者信心不振的背景下，全球電動汽車銷量也有所放緩。

大陸稀土礦產量約占全球的60%，大陸同時還控制著91%的稀土精煉業務、87%的氧化物分離和94%的磁體生產業務，這讓大陸對稀土價格的走勢有相當大的影響力。

因此有一種理論認為，大陸故意壓低價格以支持綠色能源產業。Adamas Intelligence董事總經理Ryan Castilloux表示，大陸寧願在價值鏈的某些環節出現最嚴重的虧損，也要幫助實現下游目標，例如將電動汽車出口到國際市場。這種做法與大陸不顧經濟效益壓低鋰價格是同樣的邏輯。

另一種更具懷疑論色彩的觀點是，大陸過度生產是為了阻礙開發替代供應源的努力，稀土價格低迷擠壓了西方生產商的利潤空間。在對地緣政治敏感的能源行業，這種策略是有歷史先例。

例如2014年石油輸出國組織（OPEC）坐視油價從2014年的每桶100多美元暴跌至2年後的每桶不到30美元，很明顯然地是要把美國頁岩油開採商擠出該行業。

大陸政府想保持對稀土的控制，最近公布新法規以加強對大陸稀土生產的控制，去年也曾禁止出口稀土加工技術。此外還限制鎵、鍺和一些石墨製品的出口。這種情況一直讓西方政客感到擔憂，美歐等西方國家起草了關鍵礦產戰略，透過對內補貼與徵收進口關稅來保護國內稀土產業。

報導認為，為了有機會使大陸對稀土的掌控鬆動，西方需要以其人之道還治其人之身：虧本生產、長遠謀劃。否則，大陸政府將斷供稀土當做地緣政治籌碼的風險將揮之不去。