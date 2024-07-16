挽留別走 大陸發改委走訪上海陝西外企一對一座談

為挽留逐漸撤出中國的外資企業，中國國家發改委今天表示，發改委外資司9至12日前往上海市及陝西省調研當地外企，並展開「一對一」交流座談，深入了解外企面臨的問題並給予回應，試圖提振外企信心。

中國國家發改委官網今天公布了這項訊息。不過，訊息中既沒有說明發改委參訪了哪些外資企業，也沒有提到外企具體反映及建議的問題及事項。

中國國家發改委官網今天公布，為落實中國國務院領導官員近來在有關會議中的部署要求，進一步做好吸引和利用外資工作，發改委外資司於9至12日前往上海及陜西，實地走訪調研當地外資企業。

發改委指出，該委在走訪調研期間，與外企展開「一對一」交流座談，主動說明中國利用外資政策，深入了解外企當前面臨的問題困難及有關工作建議，就其重點關切問題予以回應，進一步提振外企的預期和信心。

面對外企考量地緣政治緊張、製造成本上升，以及官方強化「國家安全」措施等因素，近年來逐漸撤離中國，中國政府在COVID-19疫情過後開始大力挽留外資。今年6月下旬以來，中國國務院總理李強、副總理何立峰等高官更接連表態，都宣示要加大力度吸引外資。

其中，李強6月26日主持召開的國務院常務會議指出，外資企業在構建中國新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資，並「多措並舉穩外資」。且要一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資等。並要持續提升投資便利化水準。

何立峰7月1日主持召開外資工作座談會時則表示，要「進一步放寬市場准入，破除不合理限制」。並要準確把握當前引資工作面臨的「新形勢」，進一步增強信心和決心，進一步做好吸引和利用外資工作。特別是「外資大省」更要「扛起責任」，加大精準招商引資力度。