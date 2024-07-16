快訊

國三4車連環撞釀2死5傷…家中3子女均死於車禍 獨留悲痛老母

北捷月台驚見簡體字！友人質疑「出包」 知名醫師道出真相

挽留別走 大陸發改委走訪上海陝西外企一對一座談

中央社／ 台北16日電

為挽留逐漸撤出中國的外資企業，中國國家發改委今天表示，發改委外資司9至12日前往上海市及陝西省調研當地外企，並展開「一對一」交流座談，深入了解外企面臨的問題並給予回應，試圖提振外企信心。

中國國家發改委官網今天公布了這項訊息。不過，訊息中既沒有說明發改委參訪了哪些外資企業，也沒有提到外企具體反映及建議的問題及事項。

中國國家發改委官網今天公布，為落實中國國務院領導官員近來在有關會議中的部署要求，進一步做好吸引和利用外資工作，發改委外資司於9至12日前往上海及陜西，實地走訪調研當地外資企業。

發改委指出，該委在走訪調研期間，與外企展開「一對一」交流座談，主動說明中國利用外資政策，深入了解外企當前面臨的問題困難及有關工作建議，就其重點關切問題予以回應，進一步提振外企的預期和信心。

面對外企考量地緣政治緊張、製造成本上升，以及官方強化「國家安全」措施等因素，近年來逐漸撤離中國，中國政府在COVID-19疫情過後開始大力挽留外資。今年6月下旬以來，中國國務院總理李強、副總理何立峰等高官更接連表態，都宣示要加大力度吸引外資。

其中，李強6月26日主持召開的國務院常務會議指出，外資企業在構建中國新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資，並「多措並舉穩外資」。且要一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資等。並要持續提升投資便利化水準。

何立峰7月1日主持召開外資工作座談會時則表示，要「進一步放寬市場准入，破除不合理限制」。並要準確把握當前引資工作面臨的「新形勢」，進一步增強信心和決心，進一步做好吸引和利用外資工作。特別是「外資大省」更要「扛起責任」，加大精準招商引資力度。

國務院 外資

延伸閱讀

李強見孟加拉總理 宣布完成中孟自貿協定可行性研究

祝福慢半拍？陸總理李強今向英國新首相施凱爾致賀電 比前幾任更晚

世界人工智慧大會在滬開幕！李強提AI發展3建議 釋放智慧紅利

李強7/4出席世界人工智慧大會 大會將秀25款人形機器人

相關新聞

農夫山泉爆食安？香港消委會稱瓶裝水溴酸鹽達歐盟上限 公司回應

香港消費者委員會昨天發布，中國品牌農夫山泉瓶裝水的溴酸鹽含量達歐盟上限，大量攝取可引致噁心等症狀。農夫山泉今天向消委會發...

陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨

中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15...

成長衰退、被課關稅 中國經濟受衝擊

中國內部房價出現崩跌，外部面臨出口關稅！中國國家主席習近平想推動改革政策渡過挑戰，並不容易。中國第二季經濟成長僅4.7%，低於普遍預期的5%。外界擔心，中國雖有望在三中全會推出改革措施，但幅度恐受限於政治局勢，難因應地方債務、房地產泡沫與電動車關稅等內外部的挑戰。

管制無效？美晶片商對中國依賴加深 銷中占比逾4成

日媒報導，儘管美國對先進晶片製造設備實施出口管制，但美國業者卻變得愈來愈依賴中國市場，向中國出貨的傳統晶片製造設備激增。...

無人駕駛落地近了 陸媒稱上海未來一周免費向市民公測

上海加速推進自動駕駛上路，陸媒新聞透視報導，上海面向普通市民的無駕駛人智能網聯汽車實地測試，將最快在未來一周內啟動。該測...

大陸境內兩檔中東ETF 上市首日雙雙大漲

大陸境內兩檔沙國（沙烏地阿拉伯）指數股票型基金（ETF），華泰柏瑞和南方基金旗下沙國ETF於16日分別在上交所和深交所掛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。